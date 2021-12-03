Супи – корисна страва, яку варто додавати до раціону всім, особливо тим, хто стежить за своєю фігурою. Вони легко засвоюються організмом, багаті на вітаміни і низькокалорійні.

Проте чи всі супи приносять однакову користь організму. Доктор медичних наук Ліндсі ДеСото розповіла, як готувати максимально корисні для здоров’я супи.

Як приготувати корисний суп

Готуємо бульйон самі

Бульйон – важлива основа будь-якого супу. Можна готувати страву на звичайній воді, а можна зробити м’ясний бульйон. Водночас Ліндсі ДеСото не рекомендує купувати готові заправки для бульйонів. Вони можуть містити багато натрію, що у рази знижує харчову користь супу.

Не забуваємо про ситність страви

Суп повинен насичувати організм, тому важливі інгредієнти, які до нього додаються. Фахівець радить зупинитися на нежирному м’ясі, бобах.

Уникаємо кремових супів

Кремові супи, до яких додають сир, зазвичай містять багато калорій. Тому це не найкращий варіант страви для тих, хто худне.

Додайте в суп некрохмалисті овочі

У супи варто додавати менше картоплі. Її треба замінити іншими овочами – капустою, стручковою квасолею, селерою.

Часто їмо суп

Дієтологи радять часто їсти суп, він допоможе налагодити травлення, а також скинути зайву вагу.