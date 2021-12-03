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Їжа

Як приготувати ідеальний суп – на що треба звертати увагу

3 Грудня 2021, 09:55
Людмила Грубнік редакторка розділу Здоров’я
суп
Джерело: Pixabay

Супи – корисна страва, яку варто додавати до раціону всім, особливо тим, хто стежить за своєю фігурою. Вони легко засвоюються організмом, багаті на вітаміни і низькокалорійні.

Проте чи всі супи приносять однакову користь організму. Доктор медичних наук Ліндсі ДеСото розповіла, як готувати максимально корисні для здоров’я супи.

Як приготувати корисний суп

  • Готуємо бульйон самі

Бульйон – важлива основа будь-якого супу. Можна готувати страву на звичайній воді, а можна зробити м’ясний бульйон. Водночас Ліндсі ДеСото не рекомендує купувати готові заправки для бульйонів. Вони можуть містити багато натрію, що у рази знижує харчову користь супу.

  • Не забуваємо про ситність страви

Суп повинен насичувати організм, тому важливі інгредієнти, які до нього додаються. Фахівець радить зупинитися на нежирному м’ясі, бобах.

  • Уникаємо кремових супів

Кремові супи, до яких додають сир, зазвичай містять багато калорій. Тому це не найкращий варіант страви для тих, хто худне.

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  • Додайте в суп некрохмалисті овочі

У супи варто додавати менше картоплі. Її треба замінити іншими овочами – капустою, стручковою квасолею, селерою.

  • Часто їмо суп

Дієтологи радять часто їсти суп, він допоможе налагодити травлення, а також скинути зайву вагу.

Теги
Дієта , здорова їжа , Здорове харчування
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