Супи – корисна страва, яку варто додавати до раціону всім, особливо тим, хто стежить за своєю фігурою. Вони легко засвоюються організмом, багаті на вітаміни і низькокалорійні.
Проте чи всі супи приносять однакову користь організму. Доктор медичних наук Ліндсі ДеСото розповіла, як готувати максимально корисні для здоров’я супи.
Як приготувати корисний суп
- Готуємо бульйон самі
Бульйон – важлива основа будь-якого супу. Можна готувати страву на звичайній воді, а можна зробити м’ясний бульйон. Водночас Ліндсі ДеСото не рекомендує купувати готові заправки для бульйонів. Вони можуть містити багато натрію, що у рази знижує харчову користь супу.
- Не забуваємо про ситність страви
Суп повинен насичувати організм, тому важливі інгредієнти, які до нього додаються. Фахівець радить зупинитися на нежирному м’ясі, бобах.
- Уникаємо кремових супів
Кремові супи, до яких додають сир, зазвичай містять багато калорій. Тому це не найкращий варіант страви для тих, хто худне.
- Додайте в суп некрохмалисті овочі
У супи варто додавати менше картоплі. Її треба замінити іншими овочами – капустою, стручковою квасолею, селерою.
- Часто їмо суп
Дієтологи радять часто їсти суп, він допоможе налагодити травлення, а також скинути зайву вагу.