Людям не нравится худеть, поскольку приходится отказываться от ряда продуктов. Безвкусные каши, мясо без соусов и салаты… Такая ассоциация у многих с диетами. Однако это не всегда так – можно худеть вкусно, готовя любимые блюда, однако по более низкокалорийным рецептам.

Факты ICTV собрали рецепты вкусных блюд с разных уголков мира. Креветки, спагетти, пикантная курочка – с такими блюдами в рационе правильным питанием захочется увлечься каждому.

Рецепт вегетарианского омлета из черной фасоли

Ингредиенты

1 банка черной фасоли (можно просто любой фасоли)

сок 1 лайма

0,25 чайной ложки тмина

острый соус

8 яиц

соль и черный перец по вкусу

0,5 стакана сыра фета

нарезанный авокадо (по желанию)

Приготовление

Измельчить в кухонном комбайне черную фасоль (без жидкости), сок лайма, тмин и несколько порций острого соуса. При необходимости добавить немного воды. Смазать небольшую сковороду с антипригарным покрытием кулинарным спреем или небольшим количеством сливочного или оливкового масла и разогреть на среднем огне. Разбить два яйца в миску и взбить с небольшим количеством соли и перца. Вылить яйца в сковородку и обжарить с двух сторон яичный блин. Когда яйца почти схватятся, выложить четверть смеси из черной фасоли и две столовые ложки сыра фета в середину омлета. Сформировать конвертик с помощью лопатки. Можно немного подержать под крышкой. Это количество продуктов рассчитано на четыре порции.

Рецепт полезной индийской курицы тикка масала

Ингредиенты

4 зубчика чеснока

3 см свежего имбиря, очищенного и крупно нарезанного

1 чайная ложка тмина

1 чайная ложка молотого кориандра

0,5 чайной ложки молотого кардамона

0,75 чайной ложки соли

0,5 чайной ложки черного перца

1 чашка 2% греческого йогурта

450 г куриных бедер без костей и кожи

0,5 столовой ложки оливкового масла

1 банка измельченных помидоров

Приготовление

Смешать чеснок, имбирь, тмин, кориандр, кардамон, соль и перец в миске. Положить половину смеси в закрывающийся пластиковый пакет вместе с половиной стакана йогурта и курицей. Выдавить воздух из пакета, закрыть и помассировать содержимое, чтобы равномерно распределить его. Охладить в течение как минимум часа. Нагреть масло в большой кастрюле на среднем огне. Добавить оставшуюся смесь имбиря и специй и жарить около трех минут, пока имбирь не станет мягким. Положить помидоры и тушить 10 минут. Убавить огонь до минимума, добавить оставшиеся полстакана йогурта и половинки помидоров, тушить. Достать курицу из пакета и вытереть бумажными полотенцами маринад с курицы. Разложите курицу на противне. Жарить около двух минут, пока верхние стороны хорошо не подрумянятся. Перевернуть курицу и жарить еще две минуты. Дать остыть несколько минут, затем нарезать крупными кусочками и добавить в кипящий томатный соус. Варить пять минут, пока курица не приготовится.

Греческий салат с курицей

Ингредиенты

2 чашки измельченной или нарезанной вареной курицы

1 большой огурец, очищенный, без семян и нарезанный

1 красный болгарский перец, нарезанный

4 помидора, нарезанных

1 красная луковица, нарезанная

0,5 банки фасоли

0,75 стакана раскрошенной феты

2 столовой ложки красного винного уксуса

1 чайная ложка сушеного орегано

соль и черный перец по вкусу

0,25 стакана оливкового масла

Приготовление

Смешать курицу, огурец, болгарский перец, помидор, лук, фасоль и фету в большой салатнице. В отдельной миске смешать уксус и орегано с несколькими щедрыми щепотками соли и перца. Медленно влить оливковое масло, взбивая, чтобы смешать. Перемешать заправку с салатом.

Спагетти из кабачка с чесноком

Ингредиенты

1 средний кабачок для спагетти

1 головка чеснока

3 столовых ложки оливкового масла первого отжима

450 г индейки

1 чашка мелко нарезанной моркови

0,5 стакана мелко нарезанного лука

0,5 стакана мелко нарезанного сельдерея

3 столовых ложки томатной пасты

0,5 стакана сухого красного вина

1 банка измельченных помидоров

1 чайная ложка измельченного сушеного орегано

1 чайная ложка измельченного сушеного базилика

0,75 чайной ложки соли

0,75 чайной ложки перца

0,5 стакана куриного бульона

Приготовление

Разогреть духовку до 180 градусов. Разрезать кабачок вдоль пополам и убрать семена. Почистить чеснок. Положить половинки кабачка срезом вниз в большую форму для запекания. Добавить чеснок. Запекать от 35 до 45 минут, пока кабачок и чеснок не станут мягкими. Пока кабачок запекается, нагреть столовую ложку масла в большой кастрюле на среднем огне. Добавить индейку, морковь, лук, сельдерей и чеснок. Готовить, пока индейка и овощи не станут мягкими. Добавить томатную пасту, готовить и помешивать в течение минуты. Добавьте красное вино, помидоры, орегано, базилик и по 0,5 чайной ложки соли и перца. Влить бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить, не накрывая крышкой, 30 минут или до желаемой консистенции. Из готового кабачка сделать спагетти, добавить порезанный чеснок. Залить мясным соусом.

Рецепт аппетитных испанских чесночных креветок

Ингредиенты

0,25 стакана оливкового масла

6 зубчиков чеснока, тонко нарезанных

0,25 чайной ложки красного перца

450 г средних креветок

0,5 чайной ложки копченой паприки

соль по вкусу

0,25 стакана нарезанной свежей петрушки

Приготовление

Смешать оливковое масло, чеснок и красный перец в средней сковороде, поставить на очень слабом огне. Медленно готовить в течение примерно пяти минут. Приправить креветки копченой паприкой и солью и положить в сковороду. Обжарить до готовности. Посыпать петрушкой.

Источник: Eat This, Not That

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