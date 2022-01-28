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Пикантная курочка и чесночные креветки: диетические блюда из разных уголков мира

28 января 2022, 15:11
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
креветки

Людям не нравится худеть, поскольку приходится отказываться от ряда продуктов. Безвкусные каши, мясо без соусов и салаты… Такая ассоциация у многих с диетами. Однако это не всегда так – можно худеть вкусно, готовя любимые блюда, однако по более низкокалорийным рецептам.

Факты ICTV собрали рецепты вкусных блюд с разных уголков мира. Креветки, спагетти, пикантная курочка – с такими блюдами в рационе правильным питанием захочется увлечься каждому.

Рецепт вегетарианского омлета из черной фасоли

омлет

Ингредиенты

  • 1 банка черной фасоли (можно просто любой фасоли)
  • сок 1 лайма
  • 0,25 чайной ложки тмина
  • острый соус
  • 8 яиц
  • соль и черный перец по вкусу
  • 0,5 стакана сыра фета
  • нарезанный авокадо (по желанию)

Приготовление

  1. Измельчить в кухонном комбайне черную фасоль (без жидкости), сок лайма, тмин и несколько порций острого соуса. При необходимости добавить немного воды.
  2. Смазать небольшую сковороду с антипригарным покрытием кулинарным спреем или небольшим количеством сливочного или оливкового масла и разогреть на среднем огне.
  3. Разбить два яйца в миску и взбить с небольшим количеством соли и перца.
  4. Вылить яйца в сковородку и обжарить с двух сторон яичный блин.
  5. Когда яйца почти схватятся, выложить четверть смеси из черной фасоли и две столовые ложки сыра фета в середину омлета.
  6. Сформировать конвертик с помощью лопатки. Можно немного подержать под крышкой.
  7. Это количество продуктов рассчитано на четыре порции.
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курица

Ингредиенты

  • 4 зубчика чеснока
  • 3 см свежего имбиря, очищенного и крупно нарезанного
  • 1 чайная ложка тмина
  • 1 чайная ложка молотого кориандра
  • 0,5 чайной ложки молотого кардамона
  • 0,75 чайной ложки соли
  • 0,5 чайной ложки черного перца
  • 1 чашка 2% греческого йогурта
  • 450 г куриных бедер без костей и кожи
  • 0,5 столовой ложки оливкового масла
  • 1 банка измельченных помидоров

Приготовление

  1. Смешать чеснок, имбирь, тмин, кориандр, кардамон, соль и перец в миске.
  2. Положить половину смеси в закрывающийся пластиковый пакет вместе с половиной стакана йогурта и курицей. Выдавить воздух из пакета, закрыть и помассировать содержимое, чтобы равномерно распределить его.
  3. Охладить в течение как минимум часа.
  4. Нагреть масло в большой кастрюле на среднем огне.
  5. Добавить оставшуюся смесь имбиря и специй и жарить около трех минут, пока имбирь не станет мягким.
  6. Положить помидоры и тушить 10 минут.
  7. Убавить огонь до минимума, добавить оставшиеся полстакана йогурта и половинки помидоров, тушить.
  8. Достать курицу из пакета и вытереть бумажными полотенцами маринад с курицы.
  9. Разложите курицу на противне.
  10. Жарить около двух минут, пока верхние стороны хорошо не подрумянятся. Перевернуть курицу и жарить еще две минуты.
  11. Дать остыть несколько минут, затем нарезать крупными кусочками и добавить в кипящий томатный соус.
  12. Варить пять минут, пока курица не приготовится.

Греческий салат с курицей

салат

Ингредиенты

  • 2 чашки измельченной или нарезанной вареной курицы
  • 1 большой огурец, очищенный, без семян и нарезанный
  • 1 красный болгарский перец, нарезанный
  • 4 помидора, нарезанных
  • 1 красная луковица, нарезанная
  • 0,5 банки фасоли
  • 0,75 стакана раскрошенной феты
  • 2 столовой ложки красного винного уксуса
  • 1 чайная ложка сушеного орегано
  • соль и черный перец по вкусу
  • 0,25 стакана оливкового масла

Приготовление

  1. Смешать курицу, огурец, болгарский перец, помидор, лук, фасоль и фету в большой салатнице.
  2. В отдельной миске смешать уксус и орегано с несколькими щедрыми щепотками соли и перца.
  3. Медленно влить оливковое масло, взбивая, чтобы смешать.
  4. Перемешать заправку с салатом.
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Спагетти из кабачка с чесноком

спагетти

Ингредиенты

  • 1 средний кабачок для спагетти
  • 1 головка чеснока
  • 3 столовых ложки оливкового масла первого отжима
  • 450 г индейки
  • 1 чашка мелко нарезанной моркови
  • 0,5 стакана мелко нарезанного лука
  • 0,5 стакана мелко нарезанного сельдерея
  • 3 столовых ложки томатной пасты
  • 0,5 стакана сухого красного вина
  • 1 банка измельченных помидоров
  • 1 чайная ложка измельченного сушеного орегано
  • 1 чайная ложка измельченного сушеного базилика
  • 0,75 чайной ложки соли
  • 0,75 чайной ложки перца
  • 0,5 стакана куриного бульона

Приготовление

  1. Разогреть духовку до 180 градусов.
  2. Разрезать кабачок вдоль пополам и убрать семена. Почистить чеснок.
  3. Положить половинки кабачка срезом вниз в большую форму для запекания. Добавить чеснок. Запекать от 35 до 45 минут, пока кабачок и чеснок не станут мягкими.
  4. Пока кабачок запекается, нагреть столовую ложку масла в большой кастрюле на среднем огне. Добавить индейку, морковь, лук, сельдерей и чеснок.
  5. Готовить, пока индейка и овощи не станут мягкими.
  6. Добавить томатную пасту, готовить и помешивать в течение минуты. Добавьте красное вино, помидоры, орегано, базилик и по 0,5 чайной ложки соли и перца.
  7. Влить бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить, не накрывая крышкой, 30 минут или до желаемой консистенции.
  8. Из готового кабачка сделать спагетти, добавить порезанный чеснок.
  9. Залить мясным соусом.

Рецепт аппетитных испанских чесночных креветок

креветки

Ингредиенты

  • 0,25 стакана оливкового масла
  • 6 зубчиков чеснока, тонко нарезанных
  • 0,25 чайной ложки красного перца
  • 450 г средних креветок
  • 0,5 чайной ложки копченой паприки
  • соль по вкусу
  • 0,25 стакана нарезанной свежей петрушки

Приготовление

  1. Смешать оливковое масло, чеснок и красный перец в средней сковороде, поставить на очень слабом огне.
  2. Медленно готовить в течение примерно пяти минут.
  3. Приправить креветки копченой паприкой и солью и положить в сковороду.
  4. Обжарить до готовности.
  5. Посыпать петрушкой.

Источник: Eat This, Not That

Фото: Depositphotos, Pixabay

Теги
Диета , Кулінарні рецепти , Рецепти , Похудение
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