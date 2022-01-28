Людям не нравится худеть, поскольку приходится отказываться от ряда продуктов. Безвкусные каши, мясо без соусов и салаты… Такая ассоциация у многих с диетами. Однако это не всегда так – можно худеть вкусно, готовя любимые блюда, однако по более низкокалорийным рецептам.
Факты ICTV собрали рецепты вкусных блюд с разных уголков мира. Креветки, спагетти, пикантная курочка – с такими блюдами в рационе правильным питанием захочется увлечься каждому.
Рецепт вегетарианского омлета из черной фасоли
Ингредиенты
- 1 банка черной фасоли (можно просто любой фасоли)
- сок 1 лайма
- 0,25 чайной ложки тмина
- острый соус
- 8 яиц
- соль и черный перец по вкусу
- 0,5 стакана сыра фета
- нарезанный авокадо (по желанию)
Приготовление
- Измельчить в кухонном комбайне черную фасоль (без жидкости), сок лайма, тмин и несколько порций острого соуса. При необходимости добавить немного воды.
- Смазать небольшую сковороду с антипригарным покрытием кулинарным спреем или небольшим количеством сливочного или оливкового масла и разогреть на среднем огне.
- Разбить два яйца в миску и взбить с небольшим количеством соли и перца.
- Вылить яйца в сковородку и обжарить с двух сторон яичный блин.
- Когда яйца почти схватятся, выложить четверть смеси из черной фасоли и две столовые ложки сыра фета в середину омлета.
- Сформировать конвертик с помощью лопатки. Можно немного подержать под крышкой.
- Это количество продуктов рассчитано на четыре порции.
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Рецепт полезной индийской курицы тикка масала
Ингредиенты
- 4 зубчика чеснока
- 3 см свежего имбиря, очищенного и крупно нарезанного
- 1 чайная ложка тмина
- 1 чайная ложка молотого кориандра
- 0,5 чайной ложки молотого кардамона
- 0,75 чайной ложки соли
- 0,5 чайной ложки черного перца
- 1 чашка 2% греческого йогурта
- 450 г куриных бедер без костей и кожи
- 0,5 столовой ложки оливкового масла
- 1 банка измельченных помидоров
Приготовление
- Смешать чеснок, имбирь, тмин, кориандр, кардамон, соль и перец в миске.
- Положить половину смеси в закрывающийся пластиковый пакет вместе с половиной стакана йогурта и курицей. Выдавить воздух из пакета, закрыть и помассировать содержимое, чтобы равномерно распределить его.
- Охладить в течение как минимум часа.
- Нагреть масло в большой кастрюле на среднем огне.
- Добавить оставшуюся смесь имбиря и специй и жарить около трех минут, пока имбирь не станет мягким.
- Положить помидоры и тушить 10 минут.
- Убавить огонь до минимума, добавить оставшиеся полстакана йогурта и половинки помидоров, тушить.
- Достать курицу из пакета и вытереть бумажными полотенцами маринад с курицы.
- Разложите курицу на противне.
- Жарить около двух минут, пока верхние стороны хорошо не подрумянятся. Перевернуть курицу и жарить еще две минуты.
- Дать остыть несколько минут, затем нарезать крупными кусочками и добавить в кипящий томатный соус.
- Варить пять минут, пока курица не приготовится.
Греческий салат с курицей
Ингредиенты
- 2 чашки измельченной или нарезанной вареной курицы
- 1 большой огурец, очищенный, без семян и нарезанный
- 1 красный болгарский перец, нарезанный
- 4 помидора, нарезанных
- 1 красная луковица, нарезанная
- 0,5 банки фасоли
- 0,75 стакана раскрошенной феты
- 2 столовой ложки красного винного уксуса
- 1 чайная ложка сушеного орегано
- соль и черный перец по вкусу
- 0,25 стакана оливкового масла
Приготовление
- Смешать курицу, огурец, болгарский перец, помидор, лук, фасоль и фету в большой салатнице.
- В отдельной миске смешать уксус и орегано с несколькими щедрыми щепотками соли и перца.
- Медленно влить оливковое масло, взбивая, чтобы смешать.
- Перемешать заправку с салатом.
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Спагетти из кабачка с чесноком
Ингредиенты
- 1 средний кабачок для спагетти
- 1 головка чеснока
- 3 столовых ложки оливкового масла первого отжима
- 450 г индейки
- 1 чашка мелко нарезанной моркови
- 0,5 стакана мелко нарезанного лука
- 0,5 стакана мелко нарезанного сельдерея
- 3 столовых ложки томатной пасты
- 0,5 стакана сухого красного вина
- 1 банка измельченных помидоров
- 1 чайная ложка измельченного сушеного орегано
- 1 чайная ложка измельченного сушеного базилика
- 0,75 чайной ложки соли
- 0,75 чайной ложки перца
- 0,5 стакана куриного бульона
Приготовление
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Разрезать кабачок вдоль пополам и убрать семена. Почистить чеснок.
- Положить половинки кабачка срезом вниз в большую форму для запекания. Добавить чеснок. Запекать от 35 до 45 минут, пока кабачок и чеснок не станут мягкими.
- Пока кабачок запекается, нагреть столовую ложку масла в большой кастрюле на среднем огне. Добавить индейку, морковь, лук, сельдерей и чеснок.
- Готовить, пока индейка и овощи не станут мягкими.
- Добавить томатную пасту, готовить и помешивать в течение минуты. Добавьте красное вино, помидоры, орегано, базилик и по 0,5 чайной ложки соли и перца.
- Влить бульон и довести до кипения. Уменьшить огонь и варить, не накрывая крышкой, 30 минут или до желаемой консистенции.
- Из готового кабачка сделать спагетти, добавить порезанный чеснок.
- Залить мясным соусом.
Рецепт аппетитных испанских чесночных креветок
Ингредиенты
- 0,25 стакана оливкового масла
- 6 зубчиков чеснока, тонко нарезанных
- 0,25 чайной ложки красного перца
- 450 г средних креветок
- 0,5 чайной ложки копченой паприки
- соль по вкусу
- 0,25 стакана нарезанной свежей петрушки
Приготовление
- Смешать оливковое масло, чеснок и красный перец в средней сковороде, поставить на очень слабом огне.
- Медленно готовить в течение примерно пяти минут.
- Приправить креветки копченой паприкой и солью и положить в сковороду.
- Обжарить до готовности.
- Посыпать петрушкой.
Источник: Eat This, Not That
Фото: Depositphotos, Pixabay