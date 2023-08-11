Эти морепродукты можно варить и жарить, есть просто в виде закуски, употреблять в салатах, готовить супы и даже коктейли. Однако не у всех получается хорошо приготовить креветки, чтобы они были не жесткими и имели яркий вкус.

Как варить креветки правильно – читайте в материале.

Как правильно варить мороженые креветки

Ингредиенты:

пачка креветок;

соль;

специи по вкусу.

Способ приготовления:

Закиньте морепродукты в кипящую воду и готовьте не больше 3-4 минут. При этом размораживать креветки не нужно (хотя и можно). Добавьте соль и специи по вкусу. Выньте их с помощью шумовки. Дождитесь, пока жидкость стечет. Очистите от панциря и подавайте. Если есть охота, полейте их лимонным соком.

Как варить свежие креветки: пошаговая инструкция

Ингредиенты:

креветки;

соль;

специи по вкусу.

Способ приготовления: