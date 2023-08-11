Эти морепродукты можно варить и жарить, есть просто в виде закуски, употреблять в салатах, готовить супы и даже коктейли. Однако не у всех получается хорошо приготовить креветки, чтобы они были не жесткими и имели яркий вкус.
Как варить креветки правильно – читайте в материале.
Как правильно варить мороженые креветки
Ингредиенты:
- пачка креветок;
- соль;
- специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Закиньте морепродукты в кипящую воду и готовьте не больше 3-4 минут. При этом размораживать креветки не нужно (хотя и можно).
- Добавьте соль и специи по вкусу.
- Выньте их с помощью шумовки.
- Дождитесь, пока жидкость стечет. Очистите от панциря и подавайте. Если есть охота, полейте их лимонным соком.
Как варить свежие креветки: пошаговая инструкция
Ингредиенты:
- креветки;
- соль;
- специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Хорошо промойте креветки и опустите их в кипяток. При этом налейте в кастрюлю воды примерно в 2-3 раза больше креветок.
- Посолите кипящую воду. Варите морепродукты в зависимости от размеров от 3 до 7 минут. К примеру, мелким черноморским креветкам хватит 3 минут, а королевские или тигровые должны кипеть до 7-8 минут.
- Готовность проверяйте по цвету панциря (он должен быть розовым).