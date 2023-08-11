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Еда

Как варить креветки, чтобы они получились идеальными: пошаговый рецепт

11 августа 2023, 16:52
Анна Голишевская редактор ленты
Креветки
Источник: Unsplash

Эти морепродукты можно варить и жарить, есть просто в виде закуски, употреблять в салатах, готовить супы и даже коктейли. Однако не у всех получается хорошо приготовить креветки, чтобы они были не жесткими и имели яркий вкус.

Как варить креветки правильно – читайте в материале.

Как правильно варить мороженые креветки

Ингредиенты:

  • пачка креветок;
  • соль;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Закиньте морепродукты в кипящую воду и готовьте не больше 3-4 минут. При этом размораживать креветки не нужно (хотя и можно).
  2. Добавьте соль и специи по вкусу.
  3. Выньте их с помощью шумовки.
  4. Дождитесь, пока жидкость стечет. Очистите от панциря и подавайте. Если есть охота, полейте их лимонным соком.

Как варить свежие креветки: пошаговая инструкция

Ингредиенты:

  • креветки;
  • соль;
  • специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Хорошо промойте креветки и опустите их в кипяток. При этом налейте в кастрюлю воды примерно в 2-3 раза больше креветок.
  2. Посолите кипящую воду. Варите морепродукты в зависимости от размеров от 3 до 7 минут. К примеру, мелким черноморским креветкам хватит 3 минут, а королевские или тигровые должны кипеть до 7-8 минут.
  3. Готовность проверяйте по цвету панциря (он должен быть розовым).
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