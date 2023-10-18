Лазерная эпиляция — эстетическая процедура, которая позволяет надолго избавиться от волос на коже. Впрочем у многих перед тем, как решиться на нее, возникает немало вопросов.

В том числе и о принципе действия лазера, влиянии излучения на организм, когда лучше всего начинать процедуру и есть ли противопоказания.

Факты ICTV расспросили мастера лазерной эпиляции Екатерину Ятко обо всех за и против процедуры, и как необходимо к ней готовиться.

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Как работает лазерная эпиляция и когда ее лучше делать

Во время обычного бритья волосы удаляются лишь поверхностно. Поэтому зачастую они способны врастать в кожу так, что ни одна бритва их не сможет удалить. Зато во время эпиляции луч лазера проникает под кожу лишь на 4-5 мм, этого достаточно для удаления корня волоса без воздействия на внутренние органы человека.

— Под тепловым воздействием лазерного луча волосы теряют питание и прекращают расти. А примерно через 2-3 недели волоски без питания просто выпадают, — рассказывает Екатерина Ятко.

По словам мастера, люди часто думают, что лазер излучает ультрафиолет. Это не так. Лазеры, которыми проводят эпиляцию, излучают инфракрасный свет, абсолютно безопасный для кожи.

В общем, курс лазерной эпиляции состоит из 8-12 процедур и по времени может занять до полутора года.

— Это не одноразовая процедура, а курсовая. На вторую процедуру обычно приходят через месяц. Далее периодичность увеличивается. Через полтора месяца, три, четыре. Когда мы подходим к полутора годам — тогда можно ходить или один, или два раза в год, — объясняет мастер.

Кстати, существует миф, что лазерную эпиляцию лучше начинать делать осенью, потому что якобы солнышко меньше греет. Впрочем, это не так. Сейчас диодные лазеры работают и на загорелом теле. Поэтому процедуру можно делать в любое время года.

Плюсы и минусы лазерной эпиляции

Преимущества лазерной эпиляции:

долговременный эффект, который может длиться до 5-7 лет при условии прохождения профилактической процедуры всего 1-2 раза в год;

это наименее безболезненная процедура удаления волос, если сравнивать с воском, шугарингом, эпилятором, электроэпиляцией. Клиент чувствует лишь легкое покалывание и тепло;

быстрая процедура. Например, удаление волос из подмышки занимает всего 5-10 мин, зоны бикини — 15-20 мин;

после лазерной эпиляции исчезают вросшие волосы, которые были от бритвы, восковой и сахарной депиляции, эпилятора.

Недостатки лазерной эпиляции:

лазерная эпиляция не работает на светлых, рыжих, пушковых и седых волосах. Потому что инфракрасный луч видит только темный пигмент меланин, и чем темнее волосы, тем лучше результат;

есть значительное количество противопоказаний: онкология, варикозное расширение вен, беременность, прием ретиноидов и антибиотиков, сахарный диабет и тому подобное. Таким клиентам лучше не делать лазерную эпиляцию, а прибегать к альтернативным методам, таким как восковая эпиляция или шугаринг.

Как подготовиться к лазерной эпиляции

Прежде всего, специалист, который проводит эпиляцию, должен спросить у вас о склонности к ожогам, хронических заболеваниях и какие препараты вы принимаете на данном этапе. И только потом приступать к процедуре.

Также минимум за неделю до сеанса нельзя загорать, принимать антибиотики.

— За 4-24 часа до процедуры участок эпиляции следует побрить. При этом не стоит наносить на кожу спиртосодержащие средства. Разрешено пользоваться только станком. Не удалять волосы с помощью воска, шугаринга или пинцета, — предостерегает Екатерина Ятко.

В течение нескольких дней после процедуры избегайте горячей ванны, сауны и бассейна. Не загорайте 7-14 дней. А также в течение первых дней используйте регенерирующие средства для восстановления кожи.