Лазерна епіляція – естетична процедура, яка дозволяє надовго позбутися волосся на шкірі. Утім, у багатьох перед тим, як наважитися на неї, виникає чимало запитань.

Зокрема й про принцип дії лазера, вплив випромінювання на організм, коли найкраще починати процедуру та чи є протипоказання.

Факти ICTV розпитали майстриню лазерної епіляції Катерину Ятко про всі за і проти процедури, та як необхідно до неї готуватися.

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Як працює лазерна епіляція та коли її краще робити

Під час звичайного гоління волосся видаляється лише поверхнево. Тому частенько воно здатне вростати у шкіру, і жодна бритва його не зможе видалити. Натомість, під час епіляції промінь лазера проникає під шкіру лише на 4-5 мм, цього достатньо для видалення кореня волосини без впливу на внутрішні органи людини.

– Під дією теплового впливу лазерного променю волосся втрачає живлення та припиняє рости. А приблизно через 2-3 тижні волосинки без живлення просто випадають, – розповідає Катерина Ятко.

За словами майстрині, люди часто думають, що лазер випромінює ультрафіолет. Це не так. Лазери, якими проводять епіляцію, випромінюють інфрачервоне світло, абсолютно безпечне для шкіри.

Загалом, курс лазерної епіляції складається з 8-12 процедур і по часу може зайняти до півтора року.

– Це не одноразова процедура, а курсова. На другу процедуру зазвичай приходять через місяць. Далі періодичність збільшується. Через півтора місяця, три, чотири. Коли ми підходимо до півтора року – тоді можна ходити або один, або два рази на рік, – пояснює майстриня.

До речі, існує міф, що лазерну епіляцію краще починати робити восени, бо нібито сонечко менше гріє. Утім, це не так. Наразі діодні лазери працюють і на засмаглому тілі. Тому процедуру можна робити будь-якої пори року.

Плюси та мінуси лазерної епіляції

Переваги лазерної епіляції:

довготривалий ефект, який може тривати до 5-7 років за умови проходження профілактичної процедури всього 1-2 рази на рік;

це найменш безболісна процедура видалення волосся, якщо порівнювати з воском, шугарингом, епілятором, електроепіляцією. Клієнт відчуває лише легке поколювання та тепло;

швидка процедура. Наприклад, видалення волосся з-під пахви займає всього 5-10 хв, зони бікіні – 15-20 хв;

після лазерної епіляції зникає вросле волосся, яке було від бритви, воскової та цукрової депіляції, епілятора.

Недоліки лазерної епіляції:

лазерна епіляція не працює на світлому, рудому, пушковому та сивому волоссі. Тому що інфрачервоний промінь бачить тільки темний пігмент меланін, і чим темніше волосся, тим кращий результат;

є значна кількість протипоказань: онкологія, варикозне розширення вен, вагітність, приймання ретиноїдів та антибіотиків, цукровий діабет тощо. Таким клієнтам краще не робити лазерну епіляцію, а вдаватися до альтернативних методів, як-от воскова епіляція або ж шугаринг.

Як підготуватися до лазерної епіляції

Насамперед, спеціаліст, який проводить епіляцію, має запитати у вас про схильність до опіків, хронічні захворювання та які препарати ви наразі приймаєте. І лише потім братися до процедури.

Також щонайменше за тиждень до сеансу не можна засмагати, вживати антибіотики.

– За 4-24 години до процедури ділянку епілювання слід поголити. При цьому не наносити на шкіру спиртовмісні засоби. Дозволено користуватися лише станком. Не видаляти волосся за допомогою воску, шугарингу чи пінцета, – застерігає Катерина Ятко.

Впродовж декількох днів після процедури уникайте гарячої ванни, сауни та басейну. Не засмагайте 7-14 днів. А також впродовж перших днів використовуйте регенерувальні засоби для відновлення шкіри.