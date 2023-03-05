Доцент кафедры клинической физиологии Портсмутского университета Зои Сейнор рассказала, как сделать ежедневные занятия спортом менее пугающими.

Согласно медицинской статистике, четверть населения планеты не успевает тренироваться даже полчаса, в то время как врачи рекомендуют выполнять упражнения средней интенсивности около двух с половиной часов в неделю.

По словам Зои, ради эксперимента в течение недели она носила трекер физической активности.

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— Результаты были ужасающими. Я выполняла всего одну минуту интенсивных упражнений (эквивалент бега) ежедневно и 16 минут умеренных упражнений (что-то вроде быстрой ходьбы), — признается Сейнор.

По ее словам, это картина, которую мы видим у многих людей, живущих в современном обществе.

Ученая утверждает, что, если мы хотим тратить меньше времени на упражнения, но все равно добиваться высоких результатов, единственный выход – интенсивность.

Если говорить об абсолютном минимуме физической активности, то, по словам медика, она твердо верит в 5 000-6 000 шагов в день.

— Если у вас нет времени пройти 10 тыс. шагов в день, можно их заменить на 5 000, но в быстром темпе. И это уже принесет улучшение для вашего здоровья, – уверяет Сейнор.

По ее словам, чтобы увидеть ощутимую пользу для здоровья, не обязательно заниматься именно спортивными упражнениями, такими как бег, тренажеры или плавание.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, показало, что три-четыре минуты кратковременной интенсивной активности в течение дня имели огромную пользу для здоровья.

— Люди, выполняющие такую периодическую активность, могут снизить риск серьезных заболеваний, таких как болезнь сердца и рак, до 50%, — говорит профессор медицины спорта из Университетского колледжа Лондона Марк Хамер.

По его словам, в последнее десятилетие врачи постепенно отходят от советов 30 минут упражнений в день и все чаще дают рекомендации интенсивной активности в течение всего нескольких минут.