Доцент кафедри клінічної фізіології Портсмутського університету Зої Сейнор розповіла, як зробити щоденні заняття спортом менш страшними.

Згідно з медичною статистикою, чверть населення планети не встигає тренуватися навіть пів години, в той час як лікарі рекомендують виконувати вправи середньої інтенсивності близько двох з половиною годин на тиждень.

За словами Зої, заради експерименту протягом тижня вона носила трекер фізичної активності.

Зараз дивляться

– Результати були жахливими. Я виконувала лише одну хвилину інтенсивних вправ (еквівалент бігу) щодня і 16 хвилин помірних вправ (щось на зразок швидкої ходьби), – зізнається Сейнор.

За її словами, це картина, яку ми бачимо у багатьох людей, що живуть в сучасному суспільстві.

Вчена стверджує, що, якщо ми хочемо витрачати менше часу на вправи, але все одно досягати високих результатів, єдиний вихід – інтенсивність.

Якщо говорити про абсолютний мінімум фізичної активності, то, за словами медика, вона твердо вірить в 5 000-6 000 кроків на день.

– Якщо у вас немає часу пройти 10 тис. кроків на день, можна їх замінити на 5 000, але в швидкому темпі. І це вже принесе поліпшення для вашого здоров’я, – запевняє Сейнор.

За її словами, щоб побачити відчутну користь для здоров’я, не обов’язково займатися саме спортивними вправами, такими як біг, тренажери або плавання.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, показало, що три-чотири хвилини короткочасної інтенсивної активності протягом дня мали величезну користь для здоров’я.

– Люди, які виконують таку періодичну активність, можуть знизити ризик серйозних захворювань, таких як хвороба серця і рак, до 50%, – говорить професор медицини спорту з Університетського коледжу Лондона Марк Хамер.

За його словами, в останнє десятиліття лікарі поступово відходять від порад 30 хвилин вправ на день і все частіше дають рекомендації інтенсивної активності протягом лише декількох хвилин.