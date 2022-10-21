Исследование, проведенное экспертами Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), показало важность не только аэробных, но и силовых нагрузок для людей старше 65 лет.

Выяснилось, что те, кто занимался силовыми тренировками от двух до шести раз в неделю, жили дольше, чем те, кто занимался менее двух раз в неделю.

— Мы обнаружили, что каждый тип физической активности был независимо связан с более низким риском смертности от всех причин у пожилых людей, — отметили специалисты.

По их словам, у тех, кто выполнял только рекомендации по укреплению мышц (по сравнению с отсутствием рекомендаций), риск смертности был ниже на 10%. У тех, кто выполнял рекомендации по аэробике, риск смертности был ниже на 24%, а у тех, кто соответствовал обоим рекомендациям, риск смертности был ниже на 30%.

Сейчас смотрят

— Это открытие говорит о том, что аэробная и укрепляющая мышцы физическая активность полезна на протяжении всей жизни, — подчеркивает ученый.

В исследовании рассматривались физическая активность американцев, данные о которой были собраны в ходе Национального опроса CDC. Информация о силовых тренировках и аэробной активности по возрастным группам затем сравнивалась со смертностью в среднем за восемь лет.

По словам ученых, вам не нужно ходить в спортзал, чтобы укрепить мышцы. Вы можете поднимать тяжести дома, работать с эспандерами, использовать вес своего тела для сопротивления (например, отжиманиям и приседаниям), а также копать в саду.

Цель состоит в том, чтобы проработать все основные группы мышц тела: живот, руки, спину, грудь, бедра, ноги и плечи.

Аэробная активность может включать ходьбу, езду на велосипеде, пеший туризм, сгребание листьев, а также водные упражнения и многое другое.