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Рух – життя: якою має бути розумна активність для людей старше 65 років

21 Жовтня 2022, 16:09
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
літні люди
Джерело: Depositphotos

Дослідження, проведене експертами Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), показало важливість не тільки аеробних, але й силових навантажень для людей старше 65 років.

З’ясувалося, що ті, хто займався силовими тренуваннями від двох до шести разів на тиждень, жили довше, ніж ті, хто займався менше двох разів на тиждень.

– Ми виявили, що кожен тип фізичної активності був незалежно пов’язаний з більш низьким ризиком смертності від усіх причин у літніх людей, — відзначили фахівці.

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За їхніми словами, у тих, хто виконував тільки рекомендації по зміцненню м’язів (в порівнянні з відсутністю рекомендацій), ризик смертності був нижче на 10%. У тих, хто виконував рекомендації з аеробіки, ризик смертності був нижчим на 24%, А у тих, хто відповідав обом рекомендаціям, ризик смертності був нижчим на 30%.

– Це відкриття говорить про те, що аеробна і фізична активність, що зміцнює м’язи, корисна протягом усього життя, — підкреслює вчений.

У дослідженні розглядалися фізична активність американців, дані про яку були зібрані в ході Національного опитування CDC. Інформація про силові тренування і аеробної активності за віковими групами потім порівнювалася зі смертністю в середньому за вісім років.

За словами вчених, вам не потрібно ходити в спортзал, щоб зміцнити м’язи. Ви можете піднімати тяжкості вдома, працювати з еспандерами, використовувати вагу свого тіла для опору (наприклад, віджимань і присідань), а також копати в саду.

Мета полягає в тому, щоб опрацювати всі основні групи м’язів тіла: живіт, руки, спину, груди, стегна, ноги і плечі.

Аеробна активність може включати ходьбу, їзду на велосипеді, піший туризм, згрібання листя, а також водні вправи і багато іншого.

Джерело
CNN
Теги
літні люди Наукові дослідження тривалість життя
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