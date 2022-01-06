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Худнути після 60 років небезпечно для життя: проте фізична активність знижує ризик смерті – вчені

6 Січня 2022, 15:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
спорт пожилые
Джерело: Depositphotos

В ході дослідження, проведеного американськими вченими, з’ясувалося, як саме зміна ваги і фізична активність впливають на смертність серед жінок віком 60 років і старше.

Результати наукової роботи були опубліковані в журналі Американського геріатричного товариства.

Повідомляється, що в дослідженні взяли участь більше 5 тис. літніх жінок, за якими спостерігали в середньому 5,4 року.

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З’ясувалося, що втрата ваги на 5% або більше була пов’язана з підвищеним ризиком смерті на 66%. Збільшення ж ваги такого взаємозв’язку не виявило.

Одночасно був зареєстрований низький ризик смертності серед учасниць, які більше займалися фізичними вправами. Причому незалежно від зміни ваги.

Результати підтверджують важливість зусиль щодо поліпшення мобільності й нарощування м’язової сили у літніх жінок і неактуальність довгострокової втрати ваги в цій групі населення, відзначають вчені.

Джерело
MedicalXpress
Теги
літні люди , Наукові дослідження , Смерть , Схуднення , Фітнес
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