Худнути після 60 років небезпечно для життя: проте фізична активність знижує ризик смерті – вчені

В ході дослідження, проведеного американськими вченими, з’ясувалося, як саме зміна ваги і фізична активність впливають на смертність серед жінок віком 60 років і старше.

Результати наукової роботи були опубліковані в журналі Американського геріатричного товариства.

Повідомляється, що в дослідженні взяли участь більше 5 тис. літніх жінок, за якими спостерігали в середньому 5,4 року.

З’ясувалося, що втрата ваги на 5% або більше була пов’язана з підвищеним ризиком смерті на 66%. Збільшення ж ваги такого взаємозв’язку не виявило.

Одночасно був зареєстрований низький ризик смертності серед учасниць, які більше займалися фізичними вправами. Причому незалежно від зміни ваги.

Результати підтверджують важливість зусиль щодо поліпшення мобільності й нарощування м’язової сили у літніх жінок і неактуальність довгострокової втрати ваги в цій групі населення, відзначають вчені.