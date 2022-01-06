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Худеть после 60 лет опасно для жизни: зато физическая активность снижает риск смерти

6 января 2022, 15:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
спорт пожилые
Источник: Depositphotos

В ходе исследования, проведенного американскими учеными, выяснилось, как именно изменение веса и физическая активность влияют на смертность среди женщин в возрасте 60 лет и старше.

Результаты научной работы были опубликованы в журнале Американского гериатрического общества.

Сообщается, что в исследовании приняли участие больше 5 тыс. женщин в возрасте, за которыми наблюдали в среднем 5,4 года.

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Выяснилось, что потеря веса на 5% или более была связана с повышенным риском смерти на 66%. Увеличение же веса такой взаимосвязи не показало.

Одновременно был зарегистрирован низкий риск смертности среди участниц, которые больше занимались физическими упражнениями. Причем независимо от изменения веса.

Результаты подтверждают важность усилий по улучшению мобильности и наращиванию мышечной силы у пожилых женщин и неактуальность долгосрочной потери веса в этой группе населения, отмечают ученые.

Источник
MedicalXpress
Теги
літні люди , Наукові дослідження , Смерть , Похудение , Фітнес
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