В ходе исследования, проведенного американскими учеными, выяснилось, как именно изменение веса и физическая активность влияют на смертность среди женщин в возрасте 60 лет и старше.

Результаты научной работы были опубликованы в журнале Американского гериатрического общества.

Сообщается, что в исследовании приняли участие больше 5 тыс. женщин в возрасте, за которыми наблюдали в среднем 5,4 года.

Выяснилось, что потеря веса на 5% или более была связана с повышенным риском смерти на 66%. Увеличение же веса такой взаимосвязи не показало.

Одновременно был зарегистрирован низкий риск смертности среди участниц, которые больше занимались физическими упражнениями. Причем независимо от изменения веса.

Результаты подтверждают важность усилий по улучшению мобильности и наращиванию мышечной силы у пожилых женщин и неактуальность долгосрочной потери веса в этой группе населения, отмечают ученые.