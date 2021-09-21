В Украине за все время пандемии коронавируса 82% всех умерших от Covid-19 — это пожилые люди старше 60 лет.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Всего в стране от коронавируса умерло 54 919 человек, из них 44 940 — люди старше 60 лет. Это связано с тем, что они наиболее уязвимы к вирусу.

По словам Ляшко, вакцинация этой группы людей остается приоритетом Минздрава. Сейчас в Полтавской области завершают пилотный проект мобилизации на вакцинацию старшего населения.

В двух общинах волонтеры заранее приглашали людей на вакцинацию, образовывали организованные коллективы и затем мобильная бригада одномоментно привила всех желающих. Таким образом динамика вакцинаций увеличилась в разы и именно среди людей старше 60 лет.

Министр добавил, что людям, особенно пенсионерам, предоставляли доказательную информацию о безопасности и эффективности вакцин.

В Минздраве подчеркнули, что вакцинация — это единственный способ защититься от тяжелого течения и смерти от коронавируса. Препараты против Covid-19 прошли строгие проверки на безопасность и эффективность. Их одобрила для экстренного применения Всемирная организация здравоохранения.

Кроме того, 98,1% госпитализированных с коронавирусом в Украине за последние три месяца не были вакцинированы от Covid-19. Подробнее о коронавирусе в Украине читайте на Фактах ICTV.