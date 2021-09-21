В Україні за весь час пандемії коронавірусу 82% усіх померлих від Covid-19 – це літні люди старші 60 років.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. Загалом у країні від коронавірусу померло 54 919 осіб, з них 44 940 – люди віком понад 60 років. Це пов’язано з тим, шо вони найвразливіші до вірусу.

За словами Ляшка, вакцинація цієї групи людей залишається пріоритетом МОЗ. Нині у Полтавській області завершують пілотний проект мобілізації на вакцинацію старшого населення.

У двох громадах волонтери заздалегідь запрошували людей на вакцинацію, утворювали організовані колективи і потім мобільна бригада одномоментно щепила всіх охочих. Таким чином динаміка вакцинацій збільшилась в рази і саме серед людей віком понад 60 років.

Міністр додав, що людям, особливо пенсіонерам, надавали доказову інформацію про безпечність та ефективність вакцин.

У МОЗ наголосили, що вакцинація – це єдиний спосіб захиститися від важкого перебігу та смерті від коронавірусу. Препарати проти Covid-19 пройшли суворі перевірки на безпечність та ефективність. Їх схвалила для екстреного застосування Всесвітня організація охорони здоров’я.

Крім того, 98,1% госпіталізованих із коронавірусом в Україні за останні три місяці не були вакциновані від Covid-19. Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.