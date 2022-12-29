Волосы могут выпадать из-за того, что моют голову каждый день или очень редко. Эксперты сообщили, сколько раз в неделю нужно мыть голову, чтобы волосы не выпадали.

Есть правда, случаи, когда потеря волос неизбежна, в случае алопеции, например, есть способы уменьшить выпадение, когда речь идет о привычках по уходу за волосами.

Эксперт Ношин Чоудри, годами боровшийся с алопецией и телогеновой алопецией — кожным заболеванием, вызывающим выпадение волос из головы, рассказал свои секреты.

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Идеально – это мыть голову 2-3 раза в неделю.

— Чем гуще ваши волосы и чем меньше они жирные, тем меньше вам нужно шампуня. Некоторые люди с сухими или вьющимися волосами могут без проблем мыть голову гораздо реже, — сообщил эксперт.

Не следует мыть голову каждый день, это также может приводить к чрезмерному выпадению волос.

Важно мыть голову качественно. Хорошо вымывать шампунь. Очень часто люди плохо промывают голову шампунем или недостаточно выполаскивают волосы. Поэтому жир и грязь накапливается на коже головы и закупоривает поры, вызывая выпадение волос.

Вот почему определение идеальной частоты мытья головы является ключом к уходу за кожей головы и предотвращению выпадения волос.

Главное, в уходе за кожей головы — предотвращение накопления кожного сала и загрязнений, которые могут вызвать выпадение волос.

Источник: Express