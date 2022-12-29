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Щоб не випадало волосся: як часто потрібно мити голову

29 Грудня 2022, 13:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
волосся
Джерело: Depositphotos

Волосся може випадати через те, що миють голову кожного дня або ж дуже рідко. Експерти повідомили, скільки ж разів на тиждень потрібно мити голову, щоб волосся не випадало.

Є правда, випадки, коли втрата волосся неминуча, у разі алопеції, наприклад, та є способи зменшити випадання, коли йдеться про звички з догляду за волоссям.

Експерт Ношин Чоудрі, який роками боровся з алопецією та телогеновою алопецією — шкірним захворюванням, яке викликає випадання волосся з голови, розповів свої секрети.

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Ідеально – це мити голову 2-3 рази на тиждень.

– Чим густіше ваше волосся і чим менше воно жирне, тим менше вам потрібно шампуню. Деякі люди з сухим або кучерявим волоссям можуть без проблем мити голову набагато рідше, – повідомив експерт.

Не слід мити голову кожен день, це також може призводити до надмірного випадання волосся.

Важливо мити голову якісно. Добре вимивати шампунь. Дуже часто люди погано промивають голову шампунем, або недостатньо виполіскують волосся. Через це жир та бруд накопичується на шкірі голови і закупорює пори, викликаючи випадання волосся.

Ось чому визначення ідеальної частоти миття голови є ключем до догляду за шкірою голови та запобігання випаданню волосся.

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Головне, у догляді за шкірою голови  є  запобігання накопиченню шкірного сала та забруднень, які можуть спричинити випадання волосся.

Джерело: Express

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