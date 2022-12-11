Здоров’я волосся, швидкість, з якою воно росте, його вигляд та якість залежать від багатьох факторів: вік, загальний стан здоров’я, генетика, стан навколишнього середовища, ліки та особливо харчування.

Вітаміни та мінерали з продуктів харчування відіграють неабияку роль у циклі росту волосяного фолікула та клітинному обміні. Дослідження показують, що дефіцит вітамінів B12 і D, біотину, рибофлавіну, заліза та інших поживних речовин погіршує якість волосся та викликає його випадіння.

Для живлення, підтримки волосся варто звернути увагу на такі продукти.

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Яйця

Чудове джерело білка та біотину. Білок є основним будівельним нутрієнтом для волосяних фолікулів. Доведено, що брак білка в раціоні сприяє випадінню волосся. Тому обов’язково необхідно виключити білково-енергетичну недостатність у харчуванні.

Біотин необхідний для синтезу білка, який називається кератином, тому для росту волосся часто продають біотинові добавки. Однак дефіцит біотину є рідкістю, якщо ви збалансовано харчуєтеся.

Яйця також містять цинк, селен та інші корисні поживні речовини. Це робить їх одними з найкращих продуктів для оптимального здоров’я волосся.

Ягоди

Багаті на корисні сполуки та вітамінами, що підтримують ріст волосся. Зокрема, вітамін С має сильні антиоксидантні властивості та допомагає захистити волосяні фолікули від пошкодження вільними радикалами.

Організм використовує вітамін С для виробництва колагену, що запобігає його ламкості. Також вітамін С допомагає організму засвоювати залізо з їжі. Низький рівень заліза може спричинити анемію, що також є причиною випадіння волосся.

Шпинат

Містить фолієву кислоту, залізо, вітаміни А та С, важливі для росту волосся.

Водночас надлишок вітаміну А може призвести до втрати волосся. Найкраще отримувати його з їжі. Так, 30 г шпинату забезпечує до 20% щоденної потреби у вітаміні А.

Шпинат є чудовим рослинним джерелом заліза, що допомагає червоним кров’яним тільцям переносити кисень по всьому тілу, стимулювати метаболізм, сприяти росту та відновленню.

Жирна морська риба

Лосось, оселедець і скумбрія є джерелом Омега-3 поліненасичених жирних кислот. Дослідження за участю 120 жінок показало, що прийом дієтичних добавок, що містять Омега-3 і Омега-6 жирні кислоти, а також антиоксиданти, зменшує втрату волосся та збільшує його густоту.

Солодка картопля (батат)

Містить бета-каротин, який організм перетворює на вітамін А. Солодка картопля середнього розміру (приблизно 114 г) містить достатню кількість бета-каротину, щоб забезпечити до 160% щоденної потреби у вітаміні А. Вітамін А, зокрема, впливає на вироблення шкірного сала, що підтримує здоров’я волосся. Однак його варто споживати в міру.

Авокадо

Джерело корисних жирів та вітаміну Е. Один середній авокадо (приблизно 200 г) забезпечує 28% добової потреби у вітаміні Е.

Вітамін Е захищає шкіру голови від пошкоджень, які призводять до погіршення якості волосся та зменшення кількості волосяних фолікулів.

Горіхи

Містять різноманітні поживні речовини, важливі для росту волосся. Наприклад 28 г мигдалю забезпечує 48% щоденної потреби у вітаміні Е.

Горіхи багаті такими поживними речовинами, як вітаміни групи В, цинк і незамінні жирні кислоти. Дефіцит будь-якої з цих поживних речовин пов’язаний із випадінням волосся.

Насіння

Багате на поживні речовини з відносно невеликою кількістю калорій. Серед них для росту волосся важливі вітамін Е, цинк і селен.

28 г насіння соняшника забезпечує майже 50% добової потреби у вітаміні Е, а також широкий спектр корисних для волосся вітамінів групи В. Насіння льону та насіння чіа містить альфа-ліноленову Омега-3 жирну кислоту. Щоб отримати найрізноманітніші поживні речовини, найкраще вживати суміш насіння.

Солодкий перець

Один жовтий перець забезпечує до 456% добової потреби у вітаміні С для жінок і 380% для чоловіків. Вітамін С сприяє виробленню колагену, який зміцнює пасма вашого волосся. Це також потужний антиоксидант, що бореться з випаданням і посивінням волосся.

До того ж солодкий перець є джерелом вітаміну А.

Устриці

Одне з найкращих харчових джерел цинку. Устриця середнього розміру забезпечує до 96% добової потреби в цинку для жінок і 75% добової потреби в цинку для чоловіків.

Цинк — це мінерал, який підтримує цикл росту та відновлення волосся. Нестача цинку в раціоні призводить до алопеції.

Однак споживання завеликої кількості цинку може бути токсичним.

Квасоля

Рослинне джерело білка. Як і устриці, боби містять цинк, який сприяє циклу росту та відновлення волосся. 100 г чорної квасолі забезпечує до 14% добової потреби жінки в цинку та 10% для чоловіків.

Соєві боби

Багаті на органічну сполуку спермідин. Дослідження за участю 100 осіб показало, що харчова добавка на основі спермідину подовжує фазу активного росту волосся, або ж фазу анагену. Чим довше волосяний фолікул перебуває в анагенній фазі, тим довше він буде рости. Інші дослідження підтверджують, що спермідин позитивно впливає на ріст волосся.

М’ясо

Білок м’яса сприяє росту, відновленню та зміцненню волосяних фолікулів. 100 г порції вареного стейка містить 29 г білка.

Червоне м’ясо багате на легкозасвоюване залізо. Цей мінерал допомагає червоним кров’яним клітинам доставляти кисень до всіх клітин тіла, включаючи волосяні фолікули.

Та пам’ятайте, що надмірне споживання червоного м’яса, особливо обробленого, пов’язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, колоректального раку та діабету 2 типу.

Те, що ви їсте, впливає на здоров’я вашого волосся. Якщо маєте проблеми з волоссям, спробуйте переглянути власну дієту та додати відповідні джерела важливих поживних речовин.

Джерело: Олег Швець