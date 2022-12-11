Здоровье волос, скорость, с которой они растут, его вид и качество зависят от многих факторов: возраст, общее состояние здоровья, генетика, состояние окружающей среды, лекарства и особенно питания.

Витамины и минералы из продуктов питания играют большую роль в цикле роста волосяного фолликула и клеточном обмене. Исследования показывают, что дефицит витаминов B12 и D, биотина, рибофлавина, железа и других питательных веществ ухудшает качество волос и вызывает их выпадение.

Для питания, поддержки волос следует обратить внимание на такие продукты.

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Яйца

Великолепный источник белка и биотина. Белок является основным строительным нутриентом для волосяных фолликулов. Доказано, что нехватка белка в рационе способствует выпадению волос. Поэтому обязательно следует исключить белково-энергетическую недостаточность в питании.

Биотин необходим для синтеза белка, называемого кератином, поэтому для роста волос часто продают биотиновые добавки. Однако дефицит биотина редкость, если вы сбалансированно питаетесь.

Яйца также содержат цинк, селен и другие полезные питательные вещества. Это делает их одними из самых лучших продуктов для оптимального здоровья волос.

Ягоды

Богаты полезными соединениями и витаминами, поддерживающими рост волос. В частности, витамин С обладает сильными антиоксидантными свойствами и помогает защитить волосяные фолликулы от повреждения свободными радикалами.

Организм использует витамин С для производства коллагена, что предотвращает его ломкость. Также витамин С помогает организму усваивать железо из пищи. Низкий уровень железа может вызвать анемию, что также является причиной выпадения волос.

Шпинат

Содержит фолиевую кислоту, железо, витамины А и С, важные для роста волос.

В то же время избыток витамина А может привести к потере волос. Лучше всего получать его из еды. Да, 30 г шпината обеспечивает до 20% ежедневной потребности в витамине А.

Шпинат является прекрасным растительным источником железа, помогающим красным кровяным тельцам переносить кислород по всему телу, стимулировать метаболизм, способствовать росту и восстановлению.

Жирная морская рыба

Лосось, сельдь и скумбрия являются источником Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Исследование с участием 120 женщин показало, что прием диетических добавок, содержащих Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты, а также антиоксиданты, уменьшает потерю волос и увеличивает их густоту.

Сладкий картофель (батат)

Содержит бета-каротин, который организм превращает в витамин А. Сладкий картофель среднего размера (приблизительно 114 г) содержит достаточное количество бета-каротина, чтобы обеспечить до 160% ежедневной потребности в витамине А. Витамин А, в частности, влияет на выработку кожного сала, что поддерживает здоровье волос. Однако его следует употреблять в меру.

Авокадо

Источник полезных жиров и витамина Е. Один средний авокадо (около 200 г) обеспечивает 28% суточной потребности в витамине Е.

Витамин Е защищает кожу головы от повреждений, которые приводят к ухудшению качества волос и уменьшению количества волосяных фолликулов.

Орехи

Содержат разнообразные питательные вещества, важные для роста волос. Например, 28 г миндаля обеспечивает 48% ежедневной потребности в витамине Е.

Орехи богаты такими питательными веществами как витамины группы В, цинк и незаменимые жирные кислоты. Дефицит любого из этих питательных веществ связан с выпадением волос.

Семена

Богато питательными веществами с относительно небольшим количеством калорий. Среди них для роста волос важны витамин Е, цинк и селен.

28 г семян подсолнечника обеспечивает почти 50% суточной потребности в витамине Е, а также широкий спектр полезных для волос витаминов группы В. Семена льна и семян чиа содержат альфа-линоленовую Омега-3 жирную кислоту. Чтобы получить самые разные питательные вещества, лучше всего употреблять смесь семян.

Сладкий перец

Один желтый перец обеспечивает до 456% суточной потребности в витамине С для женщин и 380% для мужчин. Витамин С способствует выработке коллагена, который укрепляет пряди ваших волос. Это также мощный антиоксидант, борющийся с выпадением волос и сединой.

К тому же, сладкий перец является источником витамина А.

Устрицы

Один из лучших пищевых источников цинка. Устрица среднего размера обеспечивает до 96% суточной потребности в цинке для женщин и 75% суточной потребности в цинке для мужчин.

Цинк – это минерал, поддерживающий цикл роста и восстановления волос. Недостаток цинка в рационе приводит к алопеции.

Однако потребление слишком большого количества цинка может быть токсичным.

Фасоль

Растительный источник белка. Как и устрицы, бобы содержат цинк, способствующий циклу роста и восстановлению волос. 100 г черной фасоли обеспечивает до 14% суточной потребности женщины в цинке и 10% для мужчин.

Соевые бобы

Богаты органическим соединением спермидин. Исследование с участием 100 человек показало, что пищевая добавка на основе спермидина удлиняет фазу активного роста волос, или же фазу анагена. Чем длиннее волосяной фолликул находится в анагенной фазе, тем дольше он будет расти. Другие исследования подтверждают, что спермидин оказывает положительное влияние на рост волос.

Мясо

Белок мяса способствует росту, восстановлению и укреплению волосяных фолликулов. 100 г порции вареного стейка содержит 29 г белка.

Красное мясо богато легкоусвояемым железом. Этот минерал помогает красным кровяным клеткам доставлять кислород ко всем клеткам тела, включая волосяные фолликулы.

И помните, что чрезмерное потребление красного мяса, особенно обработанного, связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, колоректального рака и диабета 2 типа.

То, что вы едите, влияет на здоровье ваших волос. Если у вас проблемы с волосами, попробуйте пересмотреть свою диету и добавить соответствующие источники важных питательных веществ.

Источник: Олег Швец