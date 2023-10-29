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Чтобы избежать травм: 20-минутная силовая тренировка перед началом лыжного сезона

29 октября 2023, 11:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
катання на лижах
Источник: Pexels

Тренер по лыжному спорту и сноубордингу Боб Полинг предложил 20-минутную тренировку на гибкость и баланс для профилактики травм перед началом лыжного сезона.

— Катание по склонам — занятие по своей сути рискованное. Чтобы защитить колени, плечи и запястья этой зимой, начните 20-минутную силовую тренировку прямо сейчас, — призывает эксперт.

По его словам, для лыжников весьма характерны травмы плеча, запястья и голени. Также распространены переломы большеберцовой кости и лодыжки, разрывы связки большого пальца.

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Сноубордисты чаще обращаются за помощью со сломанными или вывихнутыми запястьями, вывихами плеча и переломами ключиц, потому что часто падают на вытянутую руку.

Профессионалы лыжного спорта рекомендуют укрепить мышцы, подвергающиеся наибольшему риску.

Начните тренировку с нескольких разминочных упражнений. Выполните каждое из них по порядку, а затем повторите еще раз:

  • ягодичный мостик на одной ноге — 10 повторений с каждой стороны;
  • дюймовый червь — 5 повторений;
  • вращение ноги наружу в Т-позвоночнике — 6 повторений с каждой стороны;
  • разгибание бедра в высокой планке — 10 повторений с каждой стороны.

Затем повторите следующие четыре упражнения три или четыре раза, в зависимости от вашего уровня физической подготовки, делая 15-секундный перерыв между каждым упражнением и 30-секундный перерыв между каждым подходом:

  • обратный выпад в прыжке на одной ноге — 6 повторений с каждой стороны;
  • обратный мостик — 10 повторений;
  • румынская становая тяга на одной ноге — 8 повторений с каждой стороны (с отягощением или без него);
  • BoСdy Saw — 8 повторений (под ноги можно положить бумажные тарелки или полотенце).

Источник
NYT
Теги
Катання на лижах Советы Профілактика сноуборд Травма тренування
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