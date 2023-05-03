Кардиотренировка — комплекс упражнений, которые увеличивают сердечный ритм и усиливают циркуляцию крови по всему телу.

Кардио идеально тренирует сердечно-сосудистую систему, силовую, скоростную и общую выносливость, а также увеличивает вентиляцию легких и закрепляет результат тренировки.

Еще кардиотренировки помогают похудеть и привести тело в форму. Кроме того, тренироваться можно как в тренажерном зале, так и дома или на свежем воздухе.

Факты ICTV подготовили для вас комплекс упражнений кардиотренировки, который можно выполнять в домашних условиях.

Эффективная кардиотренировка в домашних условиях

Онлайн-тренер и блогер Лена Мандзюк подготовила кардиотренировку, которая направлена на улучшение выносливости, сжигание калорий, улучшение тонуса мышц и обмена веществ.

— Тренировка подходит только для здоровых людей, без запретов к занятиям спортом, — советует Мандзюк.

Обязательно сделайте разминку перед тренировкой и начните кардио: