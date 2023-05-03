Кардіотренування – комплекс вправ, які збільшують серцевий ритм і підсилюють циркуляцію крові по всьому тілу.
Кардіо ідеально тренує серцево-судинну систему, підвищує силову, швидкісну та загальну витривалість, а також збільшує вентиляцію легень і закріплює результат тренування.
А ще кардіотренування допомагають схуднути та привести тіло у форму. Крім того, тренуватися можна як у тренажерному залі, так і вдома чи на свіжому повітрі.
Факти ICTV підготували для вас комплекс вправ кардіотренування, який можна виконувати в домашніх умовах.
Ефективне кардіотренування в домашніх умовах
Онлайн-тренерка та блогер Лена Мандзюк підготувала кардіотренування, яке спрямоване на покращення витривалості, спалення калорій, покращення тонусу м’язів та обміну речовин.
– Тренування підходить лише для здорових людей, без заборон до занять спортом, – радить Мандзюк.
Перед тренуванням обовʼязково виконайте розминку та починайте:
- Пробіжка уздовж килимка. Розстеліть на підлозі килимок для спорту та починайте повільну пробіжку вздовж нього. Вправу виконуйте 30 сек.
- Джампінг джек із торканням до підлоги: поставте ногами й руками прямо, підстрибніть і розведіть ноги на ширину стегон, одночасно піднімаючи руки над головою. Знову підстрибніть, зводячи ноги разом і зробіть напівприсяд. У такому положенні торкніться правою рукою лівої ноги. Знову виконайте вправу, але після напівприсяду торкніться вже лівою рукою до правої ноги. Не зупиняючись, повторюйте вправу 35 сек.
- Напівприсяд. Поставте ноги на ширину плечей і трохи зігніть в колінах, руки зведіть разом та опустіть тулуб вперед. Ви маєте відчути, як розтягується задня частина стегон. У такому положенні починайте виконувати напівприсяд. Виконуйте вправу 35 сек.
- Присяд із діагональним скручуванням. Поставте ноги на ширину плечей і починайте опускати таз донизу, виконуючи присяд. Поверніть у вихідне положення, підійміть одне коліно вгору та торкніться його протилежною рукою (наприклад, ліве коліно – права рука). Опустіть ногу та знову виконайте присяд. Робіть вправу 35 сек.
- Стрибки. Відчуйте себе бігуном, який підіймається вгору. Починайте підстрибувати, переставляючи ноги вперед-назад. Стрибайте 35 сек.
- Відпочинок – 30 сек.
- Подвійний випад. Станьте прямо та зробіть великий крок назад однією ногою. Опустіть таз донизу. У коліні передньої ноги тримайте прямий кут. Трохи підніміть таз, відштовхніться ногою, яка позаду, та переставте її ближче до передньої ноги. Знову опустіть таз і зробіть випад. Тепер знову відштовхніться задньою ногою та переставте її назад. І зробіть випад. Виконуємо вправу 35 сек. Після закінчення часу, змініть ногу та знову виконайте вправу.
- Прогулянка зі стрибком. Станьте у положення напівприсяду (розведіть ноги, опустіть таз, руки зведіть разом перед тулубом. Спина рівна, а тулуб трохи нахилений уперед). Зробіть два великих кроки ліворуч і високо підстрибніть. Поверніться у вихідне положення (напівприсяд), зробіть два великих кроки вправо і знову підстрибніть. Виконуємо вправу 35 сек.
- Біг. Поставте ноги рівно, спину тримайте рівно, руки зігніть у ліктях. Починайте біг на місці. Під час бігу намагайтесь доторкнутися ногами до сідниць. Робіть вправу 30 сек.
- Стрибки. Схрестіть руки на грудях та починайте активно підстрибувати. Стежте, аби ноги торкалися землі рівномірно (не лише носочок, а й пʼята). Виконуємо вправу 30 сек.
- Опустіться на килимок і станьте в позу кішки (руки рівні, коліна зігнуті на підлозі). Спина рівна. Підніміть одну ногу вгору (вона має перебувати на рівні тулуба та бути зігнутою в коліні). Випрямте ногу, затримайтесь у такому положенні на 2-3 сек. Знову зігніть ногу в коліні. Ви маєте відчувати, як напружуються мʼязи сідниць. Виконуйте вправу 30 сек, а потім змініть ногу.
- Відпочинок – 30 сек.
- Відтискання з колін. Руки розставте на ширині плечей та упріться в підлогу. Коліна мають бути розміщені на підлозі, а ноги зігнуті в колінах і схрещені між собою. Випрямляємо руки та починаємо плавно опускатися. Грудна клітка, за досягнення максимально нижньої точки, повинна бути всього в декількох сантиметрах від підлоги. Дійшовши до нижньої позначки, починаємо знову випростовувати руки, піднімаючи вгору корпус. Виконуйте вправу 30 сек.
- Зворотний динамічний місток. Сядьте на сідниці, зігнувши коліна та розставивши ступні на ширині стегон. Заведіть руки за спину та закріпіться. Починайте піднімати таз. Ви маєте триматися на руках і ступнях. Повільно опустіть таз, а торкнувшись підлоги, знову його підніміть.