Кардіотренування – комплекс вправ, які збільшують серцевий ритм і підсилюють циркуляцію крові по всьому тілу.

Кардіо ідеально тренує серцево-судинну систему, підвищує силову, швидкісну та загальну витривалість, а також збільшує вентиляцію легень і закріплює результат тренування.

А ще кардіотренування допомагають схуднути та привести тіло у форму. Крім того, тренуватися можна як у тренажерному залі, так і вдома чи на свіжому повітрі.

Факти ICTV підготували для вас комплекс вправ кардіотренування, який можна виконувати в домашніх умовах.

Ефективне кардіотренування в домашніх умовах

Онлайн-тренерка та блогер Лена Мандзюк підготувала кардіотренування, яке спрямоване на покращення витривалості, спалення калорій, покращення тонусу м’язів та обміну речовин.

– Тренування підходить лише для здорових людей, без заборон до занять спортом, – радить Мандзюк.

Перед тренуванням обовʼязково виконайте розминку та починайте: