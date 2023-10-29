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Щоб уникнути травм: 20-хвилинне силове тренування перед початком лижного сезону

29 Жовтня 2023, 11:50
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
катання на лижах
Джерело: Pexels

Тренер з лижного спорту та сноубордингу Боб Полінг запропонував 20-хвилинне тренування на гнучкість і баланс для профілактики травм перед початком лижного сезону.

– Катання по схилах – заняття за своєю суттю ризиковане. Щоб захистити коліна, плечі та зап’ястя цієї зими, почніть 20-хвилинне силове тренування просто зараз, – закликає експерт.

За його словами, для лижників вельми характерні травми плеча, зап’ястя і гомілки. Також поширені переломи великогомілкової кістки і щиколотки, розриви зв’язки великого пальця.

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Сноубордисти частіше звертаються по допомогу зі зламаними або вивихнутими зап’ястками, вивихами плеча і переломами ключиць, тому що часто падають на витягнуту руку.

Професіонали лижного спорту рекомендують зміцнити м’язи, які піддаються найбільшому ризику.

Почніть тренування з кількох розминочних вправ. Виконайте кожну з них по порядку, а потім повторіть ще раз:

  • сідничний місток на одній нозі – 10 повторень з кожного боку;
  • дюймовий черв’як – 5 повторень;
  • обертання ноги назовні в Т-хребті – 6 повторень з кожного боку;
  • розгинання стегна у високій планці – 10 повторень з кожного боку.

Потім повторіть наступні чотири вправи три або чотири рази, залежно від вашого рівня фізичної підготовки, роблячи 15-секундну перерву між кожною вправою і 30-секундну перерву між кожним підходом:

  • зворотний випад у стрибку на одній нозі – 6 повторень з кожного боку;
  • зворотний місток – 10 повторень;
  • румунська станова тяга на одній нозі – 8 повторень з кожного боку (з обтяженням або без нього);
  • ВоСdy Saw – 8 повторень (під ноги можна покласти паперові тарілки або рушник).

Джерело
NYT
Теги
Катання на лижах Поради Профілактика сноуборд Травма тренування
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