Кожна жінка мріє про стрункі та підтягнуті ніжки. На жаль, саме ця зона вважається проблемною, тому прибирати зайві сантиметри з ніг необхідно комплексно.

Щоб мати стрункі ноги, варто налагодити харчування та регулярно проводити тренування. Факти ICTV разом з тренером підготували комплекс вправ, які допоможуть привести ніжки у форму та позбутися зайвих сантиметрів.

Ті, хто бажає схуднути та привести тіло у форму, мають зрозуміти, що харчування відіграє 80% у процесі творення ідеального тіла.

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За допомогою правильного харчування можна не лише позбутися зайвих сантиметрів, а й налагодити роботу внутрішніх органів. Проте спорт теж відіграє не останню роль.

Правильна їжа не зможе надати вашому тілу бажаного рельєфу, підтягнуту шкіру чи прибрати целюліт. Усе це зроблять правильні фізичні навантаження.

Жир, целюліт та м’які м’язи можна прибрати та підкачати лише правильними тренуваннями.

Будь-які фізичні навантаження позитивно впливають на все тіло, але у кожної людини є своя проблемна зона. Наприклад, це живіт, боки чи ноги.

Тому, щоб привести у форму певну зону, варто робити на ній акцент у тренуваннях. Крім того, тренуючи свої ніжки можна досягти не лише бажаної стрункості, а й прибрати целюліт та дряблість!

Тренерка Анна Цукур також погоджується з цим та зазначає, що завжди можна покращити форму та привести м’язи в тонус.

Найкращі вправи на ноги – поради від тренера

Вправа 1

Для першої вправи вам необхідно знайти якусь високу опору. Це може бути диван чи ліжко, головне – щоби поверхня була надійною.

Стаємо біля вищої поверхні, ставимо на неї праву ногу та підіймаємось уверх. Під час підйому, ліву ногу теж підіймаємо, але не ставимо на поверхню, а згинаємо в коліні та підтягуємо до тулуба.

Опускаємо спершу ліву ногу, потім праву. Одразу робимо правою ногою крок назад та робимо зворотний випад. Тепер знову ставимо праву ногу на високу поверхню та повторюємо вправу.

Робимо спершу на праву, потім на ліву ногу. Виконайте по 16 повторів на кожну ніжку.

Вправа 2

Тут вам теж знадобиться висока поверхня. Поверніться до дивану чи ліжка спиною (ви маєте стояти не впритул, а на крок далі). Поставте ліву ногу на поверхню (ступня має дивитися вгору). Права нога має стояти на землі (зафіксуйте її на підлозі).

Зафіксуйтесь у такому положені та починайте опускати таз донизу. Спину тримайте рівною, руки зігнуті у ліктях.

Після такого присяду вийдіть у вихідне положення та нахиліться вперед, тримаючи спину рівною. Ноги мають стояти у початковому положені (одна на землі, інша на поверхні ступнею уверх).

Після нахилу знову опустіть таз донизу та зробіть присяд. Повторюйте вправу 16 разів, а потім змініть ногу.

Вправа 3

Вихідне положення таке, як у другій вправі: станьте спиною до поверхні, закиньте на неї одну ногу (стопою уверх), інша нога на землі.

Починайте опускати таз донизу. Коли нога, що стоїть на землі, буде зігнута в коліні, починайте пружинити тазом уверх-вниз. Спину тримайте рівною, а руки покладіть на талію. Пружиньте 16 разів, а потім змініть ногу.

Вправа 4

Тепер вам знадобиться фітнес-резинка. Якщо у вас її немає, можна виконувати вправи і без резинки. Отож, надягніть резинку на ноги (зафіксуйтесь її трошки вище колін). Станьте прямо, ноги поставте на ширині плечей.

Спина рівна, руки зігнуті в ліктях. Зробіть правою ногою крок назад та починайте опускати таз донизу. У вас мають вийти зворотні випади.

Підійміться у вихідне положення та зробіть крок назад вже лівою ногою та опустіть таз. Виконуйте вправу 20 сек. Потім 10 секунд відпочинку, і починайте іншу вправу.

Вправа 5

Зігніть ноги в колінах, але не присідайте, а лише трішки опустіть таз вниз. Ви маєте відчути як напружуються ноги та сідниці.

У такому положені починайте робити два кроки вліво, потім два кроки вправо. Виконуйте вправу 20 сек. Потім 10 секунд відпочинку, і починайте іншу вправу.

Вправа 6

Резинка має бути у вас на ногах. Сядьте на сідниці, руки відведіть за спину та упріться в них. Підніміть таз, опираючись на ноги та руки. Живіт має дивитися вверх. Зафіксуйтесь у такому положені.

Починайте розводити коліна у сторони та зводити їх назад. Робіть такі рухи 20 сек, а після 10 секунд перерви починайте іншу вправу.

Вправа 7

Ляжте на бік. Зафіксуйте руки на підлозі. Ноги рівні. Фітнес-резинку спустіть до зони щиколоток. Починайте підіймати верхню ногу догори.

Робіть так 20 сек, потім поверніть на інших бік та виконайте вправу вже іншою ногою.