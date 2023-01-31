Каждая женщина мечтает о стройных и подтянутых ножках. К сожалению, именно эта зона считается проблемной, поэтому убирать лишние сантиметры с ног необходимо комплексно.

Чтобы иметь стройные ноги, стоит наладить питание и регулярно проводить тренировки. Факты ICTV вместе с тренером подготовили комплекс упражнений, которые помогут привести ножки в форму и избавиться от лишних сантиметров.

Почему важно тренировать ноги?

Те, кто желает похудеть и привести тело в форму, должны понять, что питание играет 80% в процессе создания идеального тела.

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С помощью правильного питания можно не только избавиться от лишних сантиметров, но и наладить работу внутренних органов. Однако спорт тоже играет не последнюю роль.

Правильная пища не сможет придать вашему телу желаемый рельеф, подтянутую кожу или убрать целлюлит. Все это сделают правильные физические нагрузки.

Жир, целлюлит и мягкие мышцы можно убрать и подкачать только правильными тренировками.

Любые физические нагрузки положительно влияют на все тело, но у каждого человека есть своя проблемная зона. Например, это живот, бока или ноги.

Поэтому, чтобы привести в форму определенную зону, стоит делать на ней акцент в тренировках. Кроме того, тренируя свои ножки можно достичь не только желаемой стройности, но и убрать целлюлит и дряблость!

Тренер Анна Цукур также соглашается с этим и отмечает, что всегда можно улучшить форму и привести мышцы в тонус.

Лучшие упражнения на ноги — советы от тренера

Упражнение 1

Для первого упражнения вам необходимо найти какую-то высокую опору. Это может быть диван или кровать, главное — чтобы поверхность была надежной.

Становимся у более высокой поверхности, ставим на нее правую ногу и поднимаемся. Во время подъема, левую ногу тоже поднимаем, но не ставим на поверхность, а сгибаем в колене и подтягиваем к туловищу.

Опускаем сперва левую ногу, затем правую. Сразу делаем правой ногой шаг назад и делаем обратный выпад. Теперь снова ставим правую ногу на высокую поверхность и повторяем упражнение.

Делаем сперва на правую, потом на левую ногу. Выполните по 16 повторов на каждую ножку.

Упражнение 2

Здесь вам тоже понадобится высокая поверхность. Повернитесь к дивану или кровати спиной (вы должны стоять не вплотную, а на шаг дальше). Поставьте левую ногу на поверхность (ступня должна смотреть вверх). Правая нога должна стоять на земле (зафиксируйте ее на полу).

Зафиксируйтесь в таком положении и начинайте опускать таз вниз. Спину держите ровной, руки согнуты в локтях.

После такого присяда, выйдите в исходное положение и наклонитесь вперед, держа спину ровной. Ноги должны стоять в первом положении (одна на земле, другая на поверхности ступней вверх).

После наклона снова опустите таз вниз и сделайте присяд. Повторяйте упражнение 16 раз, а затем смените ногу.

Упражнение 3

Исходное положение такое же, как во втором упражнении: станьте спиной к поверхности, закиньте на нее одну ногу (стопой вверх), другая нога на земле.

Начинайте опускать таз вниз. Когда нога, стоящая на земле, будет согнута в колене, начинайте пружинить тазом вверх-вниз. Спину держите ровной, а руки положите на талию. Пружиньте 16 раз, а затем смените ногу.

Упражнение 4

Теперь вам понадобится фитнес-резинка. Если у вас ее нет, можно выполнять упражнения и без резинки. Итак, наденьте резинку на ноги (зафиксируйте ее немножко выше колен). Станьте прямо, ноги поставьте на ширине плеч.

Спина ровная, руки согнуты в локтях. Сделайте правой ногой шаг назад и начинайте опускать таз вниз. У вас должны получиться обратные выпады.

Поднимитесь в исходное положение и сделайте шаг назад уже левой ногой и опустите таз. Выполняйте упражнение 20 сек. Затем 10 секунд отдыха, и начинайте другое упражнение.

Упражнение 5

Согните ноги в коленях, но не приседайте, а лишь чуточку опустите таз вниз. Вы должны почувствовать как напрягаются ноги и ягодицы.

В таком положении начинайте делать два шага влево, два шага вправо. Выполняйте упражнение 20 сек. Затем 10 секунд отдыха, и начинайте другое упражнение.

Упражнение 6

Резинка должна быть у вас на ногах. Сядьте на ягодицы, руки отведите за спину и упритесь в них. Поднимите таз, опираясь на ноги и руки. Живот должен смотреть вверх. Зафиксируйтесь в таком положении.

Начинайте разводить колени в стороны и сводить их назад. Делайте такие движения 20 сек, а после 10 секунд перерыва начинайте другое упражнение.

Упражнение 7

Лягте на бок. Зафиксируйте руки на полу. Ноги ровные. Фитнес-резинку спустите к зоне лодыжек. Начинайте поднимать верхнюю ногу вверх.

Делайте так 20 сек, затем повернитесь на другой бок и выполните упражнение уже другой ногой.