С тех пор, как вышел фильм о Барби, косметологи столкнулись с невиданным до этого наплывом клиенток, которые хотят во что бы то ни стало удлинить себе шею, чтобы она была такой, как у актрисы Марго Робби.

Вообще то процедуру, которая называется Trap Tox, обычно врачи-косметологи используют для лечения мигрени и боли в плечах. Она заключается в том, что пациентам делают инъекции ботокса в трапециевидные мышцы верхней части спины.

А после выхода на экраны фильма Барби, в ТикТок набирает обороты тренд Barbie Botox, который уже имеет более 11 млн просмотров.

Юные дамы — от 20 лет — сейчас составляют львиную долю клиентов косметических салонов.

Президент биотехнологической компании Revance Therapeutics Дастин Сьютс сказал, что такое массовое бесконтрольное использование ботулотоксинов может со временем сделать эти препараты недейственными, поскольку разовьется привыкание к ним.

— Девушки решаются на уколы не для улучшения здоровья, они, во что бы то ни стало, хотят уменьшить обхват шеи, сделать ее длиннее, — комментирует массовый психоз президент Фонда пластической хирургии Скот Гласберг.

В то же время Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) возлагает ответственность за использование ботокса не по назначению на медицинских работников.

Врачи уже заявили, что они обеспокоены ростом использования препаратов среди молодых женщин, а шесть специалистов предупредили, что процедуры, которые проводит недостаточно квалифицированный персонал в некоторых спа-центрах, повышает риск осложнений.

Тем более, что в спа-центрах, где надзор практически отсутствует, работают люди, не имеющие должной квалификации.

— Наука еще не может подтвердить клинический эффект этого метода, — говорит генеральный директор Evolus Дэвид Моатазеди.

Так что, действительно ли эти уколы делают шею длиннее так и не доказано. Однако желающих быть похожими на популярную актрису, это не останавливает.

Джерело: South China Morning Post