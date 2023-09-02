Відтоді, як вийшов фільм про Барбі, косметологи стикнулися з небаченим до цього напливом клієнток, які хочуть будь-що подовжити собі шию, щоб вона була такою, як у акторки Марго Роббі.

Взагалі то процедуру, яка має назву Trap Tox, зазвичай лікарі-косметологи використовують для лікування мігрені та болю в плечах. Вона полягає в тому, що пацієнтам роблять ін’єкції ботоксу у трапецієподібні м’язи верхньої частини спини.

А після виходу на екрани фільму Барбі у ТікТок набирає обертів тренд Barbie Botox, який вже має понад 11 млн переглядів.

Юні дами – від 20 років – нині становлять левову частку клієнтів косметичних салонів.

Президент біотехнологічної компанії Revance Therapeutics Дастін Сьютс сказав , що таке масове безконтрольне використання ботулотоксинів може згодом зробити ці препарати недієвими, оскільки розвинеться звикання до них.

– Дівчата наважуються на уколи не для покращення здоров’я, вони, попри все, хочуть зменшити обхват шиї, зробити її довшою, – коментує масовий психоз президент Фонду пластичної хірургії Скот Гласберг.

Водночас Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA) покладає відповідальність за використання ботоксу не за призначенням на медичних працівників.

Лікарі вже заявили, що вони занепокоєні зростанням використання препаратів серед молодих жінок, а шість фахівців попередили, що процедури, які проводить недостатньо кваліфікований персонал у деяких спа-центрах, підвищує ризик ускладнень.

Тим більше, що в спа-центрах, де нагляд практично відсутній, працюють люди, що не мають належної кваліфікації.

– Наука ще не може підтвердити клінічний ефект цього методу, – говорить генеральный директор Evolus Девід Моатазеді.

Отож, чи дійсно ці уколи роблять шию довшою, так і не доведено. Проте охочих бути схожими на популярну актрису, це не зупиняє.

Джерело: South China Morning Post