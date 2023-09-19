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Еда

Каждый раз новый вкус: рецепт борща от Алекса Якутова

19 сентября 2023, 12:15
Марина Мелехова редактор
борщ
Источник: Новый канал

Ведущий реалити Нового канала На ножах не представляет своей жизни без кулинарии. К своему дню рождения 19 сентября Алекс Якутов решил поделиться рецептом.

— Самое любимое блюдо, которым я могу завтракать, обедать и ужинать, — это борщ. Ведь он каждый раз получается по-разному, — говорит шеф.

По его словам, чем дольше стоит в холодильнике, тем более выразительный вкус имеет. Жена Аля не такая любительница этого блюда, как он.

Больше всего Алексу нравится постный борщ. Поэтому если хотите, чтобы блюдо получилось вкусным и насыщенным, попробуйте приготовить по его рецепту.

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Ингредиенты

  • сельдерей — 1 шт.
  • морковь — 2 шт.
  • лук репчатый — 2 шт.
  • масло подсолнечное — 3 ст. л.
  • масло оливковое — 3 ст. л.
  • чеснок — 2 зубчика
  • свекла — 2 шт.
  • болгарский перец — 1 шт.
  • помидоры — 1 кг
  • цедра лимона — с 1 шт.
  • томаты черри — 300 г
  • картофель — 2 шт.
  • зелень — 20 г
  • соль — 1 ч. л.
  • сахар — 1 ч. л.

Приготовление

1. Порежьте полосками одну морковь, одну луковицу и 1/4 корня сельдерея. Обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.
2. После этого положите обжаренные овощи в воду. Варите овощной бульон 1,5-2 часа на маленьком огне.
3. Налейте в сотейник подсолнечное и оливковое масла. Нарежьте соломкой чеснок и вторую луковицу.
4. Порежьте соломкой вторую морковь, свеклу и оставшийся корень сельдерея. Добавьте сахар и соль. Обжарьте на маленьком огне, но не до полной готовности.
5. Нарежьте соломкой болгарский перец. Добавьте в сотейник.
6. Помидоры взблендеруйте, пропустите через сито и положите в сотейник. Добавьте цедру лимона.
7. В овощном бульоне сварите картофель, порезанный полосками. Добавьте зажарку к бульону. Посолите и поперчите по вкусу.
8. Томаты черри выложите на противень и сбрызните оливковым маслом. Поставьте в разогретую до 200°С духовку на 15 минут.
9. Порежьте в глубокую тарелку зелень и выложите черри. Налейте овощной борщ.

— Если же хотите чего-то мясного, то нарежьте сала или пожарьте курицу, рыбу, телятину или буженину и ешьте вприкуску, — советует шеф.

Новый канал поздравляет Алекса Якутова с днем рождения и желает крепкого здоровья. А еще призывает смотреть второй сезон ресторанного реалити На ножах с 3 октября

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Источник
Новый канал
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