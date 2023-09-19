Ведущий реалити Нового канала На ножах не представляет своей жизни без кулинарии. К своему дню рождения 19 сентября Алекс Якутов решил поделиться рецептом.

— Самое любимое блюдо, которым я могу завтракать, обедать и ужинать, — это борщ. Ведь он каждый раз получается по-разному, — говорит шеф.

По его словам, чем дольше стоит в холодильнике, тем более выразительный вкус имеет. Жена Аля не такая любительница этого блюда, как он.

Больше всего Алексу нравится постный борщ. Поэтому если хотите, чтобы блюдо получилось вкусным и насыщенным, попробуйте приготовить по его рецепту.

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Ингредиенты

сельдерей — 1 шт.

морковь — 2 шт.

лук репчатый — 2 шт.

масло подсолнечное — 3 ст. л.

масло оливковое — 3 ст. л.

чеснок — 2 зубчика

свекла — 2 шт.

болгарский перец — 1 шт.

помидоры — 1 кг

цедра лимона — с 1 шт.

томаты черри — 300 г

картофель — 2 шт.

зелень — 20 г

соль — 1 ч. л.

сахар — 1 ч. л.

Приготовление

1. Порежьте полосками одну морковь, одну луковицу и 1/4 корня сельдерея. Обжарьте на сухой сковороде до золотистого цвета.

2. После этого положите обжаренные овощи в воду. Варите овощной бульон 1,5-2 часа на маленьком огне.

3. Налейте в сотейник подсолнечное и оливковое масла. Нарежьте соломкой чеснок и вторую луковицу.

4. Порежьте соломкой вторую морковь, свеклу и оставшийся корень сельдерея. Добавьте сахар и соль. Обжарьте на маленьком огне, но не до полной готовности.

5. Нарежьте соломкой болгарский перец. Добавьте в сотейник.

6. Помидоры взблендеруйте, пропустите через сито и положите в сотейник. Добавьте цедру лимона.

7. В овощном бульоне сварите картофель, порезанный полосками. Добавьте зажарку к бульону. Посолите и поперчите по вкусу.

8. Томаты черри выложите на противень и сбрызните оливковым маслом. Поставьте в разогретую до 200°С духовку на 15 минут.

9. Порежьте в глубокую тарелку зелень и выложите черри. Налейте овощной борщ.

— Если же хотите чего-то мясного, то нарежьте сала или пожарьте курицу, рыбу, телятину или буженину и ешьте вприкуску, — советует шеф.

Новый канал поздравляет Алекса Якутова с днем рождения и желает крепкого здоровья. А еще призывает смотреть второй сезон ресторанного реалити На ножах с 3 октября