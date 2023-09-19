Ведучий реаліті Нового каналу На ножах не уявляє свого життя без кулінарії. До свого дня народження 19 вересня Алекс Якутов вирішив поділитися рецептом.

– Найулюбленіша страва, якою я можу снідати, обідати й вечеряти, – це борщ. Адже він щоразу вдається по-різному, – каже шеф.

За його словами, що довше стоїть у холодильнику, то виразніший смак має. Дружина Аля не така любителька цієї страви, як він.

Найбільше Алексу подобається пісний борщ. Тож якщо бажаєте, щоб страва вийшла смачною й насиченою, спробуйте приготувати за його рецептом.

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Інгредієнти

• селера – 1 шт.

• морква – 2 шт.

• цибуля – 2 шт.

• олія соняшникова – 3 ст. л.

• олія оливкова – 3 ст. л.

• часник – 2 зубчики

• буряк – 2 шт.

• болгарський перець – 1 шт.

• помідори – 1 кг

• цедра лимона – з 1 шт.

• томати чері – 300 г

• картопля – 2 шт.

• зелень – 20 г

• сіль – 1 ч. л.

• цукор – 1 ч. л.

Приготування

1. Поріжте смужками одну моркву, одну цибулину та 1/4 кореня селери. Обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.

2. Після цього покладіть обсмажені овочі у воду. Варіть овочевий бульйон 1,5-2 години на маленькому вогні.

3. Налийте в сотейник соняшникову та оливкову олії. Наріжте соломкою часник та другу цибулину.

4. Поріжте соломкою другу моркву, буряки та решту кореня селери. Додайте цукор і сіль. Обсмажте на маленькому вогні, але не до повної готовності.

5. Наріжте соломкою болгарський перець. Додайте в сотейник.

6. Помідори зблендеруйте, пропустіть крізь сито та покладіть у сотейник. Додайте цедру лимона.

7. В овочевому бульйоні зваріть картоплю, порізану смужками. Додайте засмажку до бульйону. Посоліть і поперчіть за смаком.

8. Томати чері викладіть на деко та збризніть оливковою олією. Поставте в розігріту до 200°С духовку на 15 хвилин.

9. Поріжте у глибоку тарілку зелень та викладіть чері. Налийте овочевий борщ.

– Якщо ж хочете чогось м’ясного, то наріжте сала або ж посмажте курку, рибу, телятину чи буженину та їжте вприкуску, – радить шеф.

Новий канал вітає Алекса Якутова з днем народження і бажає міцного здоров’я! А ще закликає дивитися другий сезон ресторанного реаліті На ножах з 3 жовтня.