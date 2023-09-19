Ведучий реаліті Нового каналу На ножах не уявляє свого життя без кулінарії. До свого дня народження 19 вересня Алекс Якутов вирішив поділитися рецептом.
– Найулюбленіша страва, якою я можу снідати, обідати й вечеряти, – це борщ. Адже він щоразу вдається по-різному, – каже шеф.
За його словами, що довше стоїть у холодильнику, то виразніший смак має. Дружина Аля не така любителька цієї страви, як він.
Найбільше Алексу подобається пісний борщ. Тож якщо бажаєте, щоб страва вийшла смачною й насиченою, спробуйте приготувати за його рецептом.
Інгредієнти
• селера – 1 шт.
• морква – 2 шт.
• цибуля – 2 шт.
• олія соняшникова – 3 ст. л.
• олія оливкова – 3 ст. л.
• часник – 2 зубчики
• буряк – 2 шт.
• болгарський перець – 1 шт.
• помідори – 1 кг
• цедра лимона – з 1 шт.
• томати чері – 300 г
• картопля – 2 шт.
• зелень – 20 г
• сіль – 1 ч. л.
• цукор – 1 ч. л.
Приготування
1. Поріжте смужками одну моркву, одну цибулину та 1/4 кореня селери. Обсмажте на сухій сковороді до золотистого кольору.
2. Після цього покладіть обсмажені овочі у воду. Варіть овочевий бульйон 1,5-2 години на маленькому вогні.
3. Налийте в сотейник соняшникову та оливкову олії. Наріжте соломкою часник та другу цибулину.
4. Поріжте соломкою другу моркву, буряки та решту кореня селери. Додайте цукор і сіль. Обсмажте на маленькому вогні, але не до повної готовності.
5. Наріжте соломкою болгарський перець. Додайте в сотейник.
6. Помідори зблендеруйте, пропустіть крізь сито та покладіть у сотейник. Додайте цедру лимона.
7. В овочевому бульйоні зваріть картоплю, порізану смужками. Додайте засмажку до бульйону. Посоліть і поперчіть за смаком.
8. Томати чері викладіть на деко та збризніть оливковою олією. Поставте в розігріту до 200°С духовку на 15 хвилин.
9. Поріжте у глибоку тарілку зелень та викладіть чері. Налийте овочевий борщ.
– Якщо ж хочете чогось м’ясного, то наріжте сала або ж посмажте курку, рибу, телятину чи буженину та їжте вприкуску, – радить шеф.
Новий канал вітає Алекса Якутова з днем народження і бажає міцного здоров’я! А ще закликає дивитися другий сезон ресторанного реаліті На ножах з 3 жовтня.