Косметологи все чаще говорят о том, что красоту нельзя сохранить одним использованием косметики и регулярным посещением дерматологов.
Естественная красота – это ежедневная работа: питание, режим, образ жизни и правильный уход за зонами, которые могут оказаться проблемными, если о них не позаботиться. Какие части тела выдают реальный возраст – читайте в материале.
Какие части тела выдают настоящий возраст и как за ними ухаживать
Косметолог Яна Молоканова считает, что косметология шагнула в будущее и способна справиться со многими косметологическими проблемами. Но, к сожалению, некоторые признаки старения организма все равно выдают настоящий возраст женщины. Это касается стареющих первых зон.
К ним относятся:
- Кожа вокруг глаз. Она очень тонкая и нежная, и уход за ней нужно начинать уже в 20 лет. Убрать морщины поможет радиочастотный лифтинг, биоревитализация, специально подобранный уход. Это нужно для того, чтобы предупредить возникновение мимических морщин, гусиных лапок в уголках глаз.
- Коленки и локти. С возрастом тонус кожи снижается, появляется нависание над локтями и коленями. Решить проблему помогут специальный уход и инъекции. Отличные результаты можно получить, если вводить в эту область филеры, с помощью которых можно создать каркас в зоне колен и локтей, уплотняя кожу. Однако важно не переусердствовать. Если вы хотите прибегнуть к инъекционным процедурам, нужно найти хорошего специалиста и делать это с головой.
- Губы. С возрастом меняется рельеф губ и уменьшается их объем, появляются так называемые кассетные морщинки. Кожа губ становится склонной к сухости. Поможет постоянное увлажнение, деликатная коррекция небольшим объемом мягкого филера, направленная на четкий контур губ, их увлажнение, разглаживание морщин.
- Шея и зона декольте начинают стареть раньше лица. Если еще не видно кольца Венеры, достаточно биоревитализации с пополнением гиалуроновой кислоты или процедуры фотоомоложения. Кроме этого, если вы не хотите прибегать к уколам, не забывайте об увлажнении и солнцезащитном креме.
Для улучшения состояния кожи необходимо следовать следующим советам:
- ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, чтобы тело работало по расписанию;
- сделать свою спальню темной, прохладной и тихой;
- принимать пищу за 2-3 часа до сна;
- ограничить количество кофеина во второй половине дня;
- перед сном необходимо ограничить использование гаджетов и просмотр телевизора;
- излишний стресс также негативно влияет на отдых не только кожи, но и всего организма;
- используйте солнцезащитный крем;
- соблюдайте водный баланс;
- не забывайте о питании и увлажнении (кремы, подберите актуальный для вас уход);
- одевайте солнцезащитные очки не только для стильного образа, но и для безопасности кожи вокруг глаз;
- помните, что использование обычного твердого мыла может сделать морщины более глубокими.
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