Косметологи все чаще говорят о том, что красоту нельзя сохранить одним использованием косметики и регулярным посещением дерматологов.

Естественная красота – это ежедневная работа: питание, режим, образ жизни и правильный уход за зонами, которые могут оказаться проблемными, если о них не позаботиться. Какие части тела выдают реальный возраст – читайте в материале.

Какие части тела выдают настоящий возраст и как за ними ухаживать

Косметолог Яна Молоканова считает, что косметология шагнула в будущее и способна справиться со многими косметологическими проблемами. Но, к сожалению, некоторые признаки старения организма все равно выдают настоящий возраст женщины. Это касается стареющих первых зон.

К ним относятся:

Кожа вокруг глаз. Она очень тонкая и нежная, и уход за ней нужно начинать уже в 20 лет. Убрать морщины поможет радиочастотный лифтинг, биоревитализация, специально подобранный уход. Это нужно для того, чтобы предупредить возникновение мимических морщин, гусиных лапок в уголках глаз. Коленки и локти. С возрастом тонус кожи снижается, появляется нависание над локтями и коленями. Решить проблему помогут специальный уход и инъекции. Отличные результаты можно получить, если вводить в эту область филеры, с помощью которых можно создать каркас в зоне колен и локтей, уплотняя кожу. Однако важно не переусердствовать. Если вы хотите прибегнуть к инъекционным процедурам, нужно найти хорошего специалиста и делать это с головой. Губы. С возрастом меняется рельеф губ и уменьшается их объем, появляются так называемые кассетные морщинки. Кожа губ становится склонной к сухости. Поможет постоянное увлажнение, деликатная коррекция небольшим объемом мягкого филера, направленная на четкий контур губ, их увлажнение, разглаживание морщин. Шея и зона декольте начинают стареть раньше лица. Если еще не видно кольца Венеры, достаточно биоревитализации с пополнением гиалуроновой кислоты или процедуры фотоомоложения. Кроме этого, если вы не хотите прибегать к уколам, не забывайте об увлажнении и солнцезащитном креме.

Для улучшения состояния кожи необходимо следовать следующим советам: