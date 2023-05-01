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Красота

Шея, руки и колени: какие части тела выдают настоящий возраст

1 мая 2023, 12:45
Анна Голишевская редактор ленты
Старіння
Источник: Unsplash

Косметологи все чаще говорят о том, что красоту нельзя сохранить одним использованием косметики и регулярным посещением дерматологов.

Естественная красота – это ежедневная работа: питание, режим, образ жизни и правильный уход за зонами, которые могут оказаться проблемными, если о них не позаботиться. Какие части тела выдают реальный возраст – читайте в материале.

Какие части тела выдают настоящий возраст и как за ними ухаживать

Косметолог Яна Молоканова считает, что косметология шагнула в будущее и способна справиться со многими косметологическими проблемами. Но, к сожалению, некоторые признаки старения организма все равно выдают настоящий возраст женщины. Это касается стареющих первых зон.

К ним относятся:

  1. Кожа вокруг глаз. Она очень тонкая и нежная, и уход за ней нужно начинать уже в 20 лет. Убрать морщины поможет радиочастотный лифтинг, биоревитализация, специально подобранный уход. Это нужно для того, чтобы предупредить возникновение мимических морщин, гусиных лапок в уголках глаз.
  2. Коленки и локти. С возрастом тонус кожи снижается, появляется нависание над локтями и коленями. Решить проблему помогут специальный уход и инъекции. Отличные результаты можно получить, если вводить в эту область филеры, с помощью которых можно создать каркас в зоне колен и локтей, уплотняя кожу. Однако важно не переусердствовать. Если вы хотите прибегнуть к инъекционным процедурам, нужно найти хорошего специалиста и делать это с головой.
  3. Губы. С возрастом меняется рельеф губ и уменьшается их объем, появляются так называемые кассетные морщинки. Кожа губ становится склонной к сухости. Поможет постоянное увлажнение, деликатная коррекция небольшим объемом мягкого филера, направленная на четкий контур губ, их увлажнение, разглаживание морщин.
  4. Шея и зона декольте начинают стареть раньше лица. Если еще не видно кольца Венеры, достаточно биоревитализации с пополнением гиалуроновой кислоты или процедуры фотоомоложения. Кроме этого, если вы не хотите прибегать к уколам, не забывайте об увлажнении и солнцезащитном креме.

Для улучшения состояния кожи необходимо следовать следующим советам:

  • ложиться спать и просыпаться в одно и то же время каждый день, чтобы тело работало по расписанию;
  • сделать свою спальню темной, прохладной и тихой;
  • принимать пищу за 2-3 часа до сна;
  • ограничить количество кофеина во второй половине дня;
  • перед сном необходимо ограничить использование гаджетов и просмотр телевизора;
  • излишний стресс также негативно влияет на отдых не только кожи, но и всего организма;
  • используйте солнцезащитный крем;
  • соблюдайте водный баланс;
  • не забывайте о питании и увлажнении (кремы, подберите актуальный для вас уход);
  • одевайте солнцезащитные очки не только для стильного образа, но и для безопасности кожи вокруг глаз;
  • помните, что использование обычного твердого мыла может сделать морщины более глубокими.
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