Косметологи все частіше говорять про те, що красу не можна зберегти лише одним використанням косметики та регулярним відвідуванням дерматологів.

Природна краса – це щоденна робота: харчування, режим, спосіб життя і правильний догляд за зонами, які можуть стати проблемними, якщо про них не подбати. Які частини тіла видають справжній вік – читайте в матеріалі.

Які частини тіла видають справжній вік та як за ними доглядати

Косметолог Яна Молоканова вважає, що косметологія зробила крок у майбутнє і здатна впоратися з багатьма косметологічними проблемами. Але, на жаль, деякі ознаки старіння організму все одно видають справжній вік жінки. Це стосується зон, які старішають першими.

До них відносяться:

Шкіра навколо очей. Вона – дуже тонка і ніжна, і догляд за нею потрібно починати вже у 20 років. Прибрати зморшки допоможе радіочастотний ліфтинг, біоревіталізація, спеціально підібраний догляд. Це потрібно для того, аби попередити виникненню мімічних зморшків, гусячих лапок у куточках очей. Коліна та лікті. З віком тонус шкіри знижується, з’являється нависання над ліктями та колінами. Розв’язати проблему допоможуть спеціальний догляд та ін’єкції. Відмінні результати можна отримати, якщо вводити в цю область філери, за допомогою яких можна створити каркас у зоні колін і ліктів, ущільнивши шкіру. Однак важливо не перестаратися. Якщо ви хочете вдаватися до ін’єкційних процедур, потрібно знайти хорошого спеціаліста та робити це з головою. Губи. З віком змінюється рельєф губ та зменшується їхній об’єм, з’являються так звані касетні зморшки. Шкіра губ стає схильною до сухості. Допоможе постійне зволоження, делікатна корекція невеликим об’ємом м’якого філера, спрямована на окреслення чіткішого контуру губ, їхнє зволоження, розгладжування зморшок. Шия та зона декольте починають старіти раніше, ніж обличчя. Якщо ще не видно кільця Венери, то достатньо біоревіталізації з поповненням гіалуронової кислоти або процедури фотоомолодження. Крім цього, якщо ви не хочете вдаватися до уколів, не забувайте про зволоження та сонцезахисний крем.

Для покращення стану шкіри необхідно дотримуватися наступних порад: