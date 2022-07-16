Что может быть лучше, чем запеченный баклажан? Баклажан, запеченный с йогуртом. Попытайтесь приготовить эту невероятно вкусную закуску и добавить ее к уйти, на хлеб или как соус к пасте.

Ингредиенты

2 баклажана

5-6 ст. л. оливкового масла

4 зубчика чеснока

10 веточек зеленые кинзы или петрушки

250 мл несладкого густого йогурта

соль и перец по вкусу

Возьмите два средних баклажана, помойте и срежьте хвосты. Порежьте полосками или кружочками толщиной 1 см. Посыпайте солью и оставьте на 10 минут, чтобы овощи пустили сок. Это нужно для того, чтобы избавиться от горечи.

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Затем слейте сок, каждый кусочек обсушите бумажным полотенцем. Промывать нет необходимости, потому что овощ насытится водой, а нам это не нужно.

Разогрейте электрогриль. Смажьте баклажаны оливковым маслом, используя кулинарную кисточку.

Выкладывайте их на электрогриль и запекайте до румяной корочки. Также можете воспользоваться сковородкой или обычной гриль. Но в этом случае ваши баклажаны будут не запеченными, а жареными. Добавьте оливковое масло и готовьте с двух сторон по 2 минуты. Переложите их в посуду и оставьте охлаждаться.

Приготовьте соус. Измельчите ножом чеснок и листья из 10 веточек кинзы или петрушки. В посуду выложите несладкий густой йогурт и добавьте к нему чеснок и зелень. Докажите вкус солью и перцем. Залейте баклажаны соусом и подавайте.

Источник: Евгений Клопотенко