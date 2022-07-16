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Їжа

Смачна закуска: баклажани з йогуртом

16 Липня 2022, 19:45
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
Смачна закуска: баклажани з йогуртом

Що може бути краще, ніж запечений баклажан? Баклажан, запечений із йогуртом. Спробуйте приготувати цю неймовірно смачну закуску і додати її до піти, на хліб чи як соус до пасти.

Інгредієнти

Візьміть два середні баклажани, помийте та зріжте хвости. Поріжте смужками або кружечками завтовшки 1 см. Притрусить сіллю та залиште на 10 хвилин, щоб овочі пустили сік. Це потрібно для того, щоб позбутися гіркоти.

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Потім злийте сік, кожен шматочок обсушіть паперовим рушником. Промивати немає необхідності, бо овоч насититься водою, а нам це не потрібно.

Розігрійте електрогриль. Змастіть баклажани оливковою олією, використовуючи кулінарний пензлик.

Викладайте їх на електрогриль і запікайте до рум’яної скоринки. Також можете скористатися пательнею гриль або звичайною. Але в цьому випадку ваші баклажани будуть не запеченими, а смаженими. Додайте оливкову олію та готуйте з двох сторін приблизно по 2 хвилини. Перекладіть їх у посуд та залиште охолоджуватися.

Приготуйте соус. Подрібніть ножем часник та листя з 10 гілочок кінзи або петрушки. У посуд викладіть  несолодкий густий йогурт і додайте до нього часник та зелень. Доведіть смак сіллю та перцем. Залийте соусом баклажани та подавайте.

Джерело: Євген Клопотенко

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