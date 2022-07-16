Візьміть два середні баклажани, помийте та зріжте хвости. Поріжте смужками або кружечками завтовшки 1 см. Притрусить сіллю та залиште на 10 хвилин, щоб овочі пустили сік. Це потрібно для того, щоб позбутися гіркоти.

Що може бути краще, ніж запечений баклажан? Баклажан, запечений із йогуртом. Спробуйте приготувати цю неймовірно смачну закуску і додати її до піти, на хліб чи як соус до пасти.

Потім злийте сік, кожен шматочок обсушіть паперовим рушником. Промивати немає необхідності, бо овоч насититься водою, а нам це не потрібно.

Розігрійте електрогриль. Змастіть баклажани оливковою олією, використовуючи кулінарний пензлик.

Викладайте їх на електрогриль і запікайте до рум’яної скоринки. Також можете скористатися пательнею гриль або звичайною. Але в цьому випадку ваші баклажани будуть не запеченими, а смаженими. Додайте оливкову олію та готуйте з двох сторін приблизно по 2 хвилини. Перекладіть їх у посуд та залиште охолоджуватися.

Приготуйте соус. Подрібніть ножем часник та листя з 10 гілочок кінзи або петрушки. У посуд викладіть несолодкий густий йогурт і додайте до нього часник та зелень. Доведіть смак сіллю та перцем. Залийте соусом баклажани та подавайте.

Джерело: Євген Клопотенко