13 февраля 2023, 10:37 Валентина Чорна редактор ленты

Накануне Масленицы стоит порадовать себя и своих близких вкусными блинами с разнообразными начинками. Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожной начинки. Она уверена, что сладкие блины с сыром и изюмом точно оценят ценители десертов. Рецепт вкусной начинки для блинов Ингредиенты: Сейчас смотрят Сыр – 300 г.

Сметана – 30 г.

Ванильный сахар – 10 г.

Сахар – 3 ст. л.

Изюм — 70 г.

Сливочное масло – 30 г. Приготовление: В миску выложите домашний творог, измельчите блендером, добавьте ванильный сахар, сахар, изюм, перемешайте. Готовые блины разделите на 4 части, на каждую часть выложите начинку, заверните. В высокую форму для запекания выложите блины в два ряда, сверху выложите кубики сливочного масла, посыпьте сахаром. Затем выложите второй слой блинчиков, добавьте сахар. Форму накройте фольгой. Разогрейте духовку до 200°, отправьте запекаться в течение 30 минут. Достаньте готовые блины из духовки и разрежьте на порции. Вкусные и ароматные блины готовы! Приятного аппетита! Читайте также: Масленица 2023: семь рецептов самых вкусных начинок для блинов

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