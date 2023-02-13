Накануне Масленицы стоит порадовать себя и своих близких вкусными блинами с разнообразными начинками.
Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожной начинки. Она уверена, что сладкие блины с сыром и изюмом точно оценят ценители десертов.
Рецепт вкусной начинки для блинов
Ингредиенты:
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- Сыр – 300 г.
- Сметана – 30 г.
- Ванильный сахар – 10 г.
- Сахар – 3 ст. л.
- Изюм — 70 г.
- Сливочное масло – 30 г.
Приготовление:
- В миску выложите домашний творог, измельчите блендером, добавьте ванильный сахар, сахар, изюм, перемешайте.
- Готовые блины разделите на 4 части, на каждую часть выложите начинку, заверните.
- В высокую форму для запекания выложите блины в два ряда, сверху выложите кубики сливочного масла, посыпьте сахаром. Затем выложите второй слой блинчиков, добавьте сахар. Форму накройте фольгой.
- Разогрейте духовку до 200°, отправьте запекаться в течение 30 минут.
- Достаньте готовые блины из духовки и разрежьте на порции.
Вкусные и ароматные блины готовы! Приятного аппетита!