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Еда

Вкусный и сладкий десерт: как приготовить творожную начинку для блинов

13 февраля 2023, 10:37
Валентина Чорна редактор ленты
Сирна начинка для млинців
Источник: Depositphotos

Накануне Масленицы стоит порадовать себя и своих близких вкусными блинами с разнообразными начинками.

Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом творожной начинки. Она уверена, что сладкие блины с сыром и изюмом точно оценят ценители десертов.

Рецепт вкусной начинки для блинов

Ингредиенты:

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  • Сыр – 300 г.
  • Сметана – 30 г.
  • Ванильный сахар – 10 г.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Изюм — 70 г.
  • Сливочное масло – 30 г.

Приготовление:

  1. В миску выложите домашний творог, измельчите блендером, добавьте ванильный сахар, сахар, изюм, перемешайте.
  2. Готовые блины разделите на 4 части, на каждую часть выложите начинку, заверните.
  3. В высокую форму для запекания выложите блины в два ряда, сверху выложите кубики сливочного масла, посыпьте сахаром. Затем выложите второй слой блинчиков, добавьте сахар. Форму накройте фольгой.
  4. Разогрейте духовку до 200°, отправьте запекаться в течение 30 минут.
  5. Достаньте готовые блины из духовки и разрежьте на порции.

Вкусные и ароматные блины готовы! Приятного аппетита!

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