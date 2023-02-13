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Їжа

Смачний та солодкий десерт: як приготувати сирну начинку для млинців

13 Лютого 2023, 10:37
Валентина Чорна редакторка стрічки
Сирна начинка для млинців
Джерело: Depositphotos

Напередодні Масляної варто потішити себе та своїх близьких смачними млинцями з різноманітніми начинками.

Кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася рецептом сирної начинки. Вона  впевнена, що солодкі млинці з сиром та родзинками точно оцінять поціновувачі десертів.

Рецепт смачної начинки для млинців

Інгредієнти:

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  • Сир – 300 г.
  • Сметана – 30 г.
  • Ванільний цукор – 10 г.
  • Цукор – 3 ст. л.
  • Родзинки – 70 г.
  • Вершкове масло – 30 г.

Приготування:

  • У миску викладіть домашній сир, подрібніть блендером, додайте ванільний цукор, цукор, родзинки, перемішайте.
  • Готові млинці розділіть на чотири частини, на кожну частину викладіть начинку, загорніть.
  • У високу форму для запікання викладіть млинці у два ряди, зверху викладіть кубики вершкового масла, посипте цукром. Потім викладіть другий шар млинців, додайте цукор. Форму накрийте фольгою.
  • Розігрійте духовку до температури 200°, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
  • Дістаньте готові млинці з духовки та розріжте на порції.

Смачні та ароматні млинці готові! Смачного!

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