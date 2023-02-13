Сирна начинка для млинців

Напередодні Масляної варто потішити себе та своїх близьких смачними млинцями з різноманітніми начинками.
Кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася рецептом сирної начинки. Вона впевнена, що солодкі млинці з сиром та родзинками точно оцінять поціновувачі десертів.
Рецепт смачної начинки для млинців
Інгредієнти:
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- Сир – 300 г.
- Сметана – 30 г.
- Ванільний цукор – 10 г.
- Цукор – 3 ст. л.
- Родзинки – 70 г.
- Вершкове масло – 30 г.
Приготування:
- У миску викладіть домашній сир, подрібніть блендером, додайте ванільний цукор, цукор, родзинки, перемішайте.
- Готові млинці розділіть на чотири частини, на кожну частину викладіть начинку, загорніть.
- У високу форму для запікання викладіть млинці у два ряди, зверху викладіть кубики вершкового масла, посипте цукром. Потім викладіть другий шар млинців, додайте цукор. Форму накрийте фольгою.
- Розігрійте духовку до температури 200°, відправте запікатись протягом 30 хвилин.
- Дістаньте готові млинці з духовки та розріжте на порції.
Смачні та ароматні млинці готові! Смачного!