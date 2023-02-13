Сирна начинка для млинців

13 Лютого 2023, 10:37 Валентина Чорна редакторка стрічки

Напередодні Масляної варто потішити себе та своїх близьких смачними млинцями з різноманітніми начинками. Кулінарний експерт Тетяна Литвинова поділилася рецептом сирної начинки. Вона впевнена, що солодкі млинці з сиром та родзинками точно оцінять поціновувачі десертів. Рецепт смачної начинки для млинців Інгредієнти: Зараз дивляться Сир – 300 г.

Сметана – 30 г.

Ванільний цукор – 10 г.

Цукор – 3 ст. л.

Родзинки – 70 г.

Вершкове масло – 30 г. Приготування: У миску викладіть домашній сир, подрібніть блендером, додайте ванільний цукор, цукор, родзинки, перемішайте.

Готові млинці розділіть на чотири частини, на кожну частину викладіть начинку, загорніть.

У високу форму для запікання викладіть млинці у два ряди, зверху викладіть кубики вершкового масла, посипте цукром. Потім викладіть другий шар млинців, додайте цукор. Форму накрийте фольгою.

Розігрійте духовку до температури 200°, відправте запікатись протягом 30 хвилин.

Дістаньте готові млинці з духовки та розріжте на порції. Смачні та ароматні млинці готові! Смачного! Читайте також: Масляна 2023: сім рецептів найсмачніших начинок для млинців

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