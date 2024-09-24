Оладки на кефірі – це така страва, яка завжди доречна на сніданок або обід, як перекус, що чудово та швидко втамує голод.

Чому саме рецепт оладок на кефірі? Тому що виходять вони пишні та ніжні. А це смак та текстура, улюблена багатьма ще з дитинства. Чи не так?!

Але не всі знають, як правильно їх приготувати, оскільки буває, вони не підіймаються або залишаються липкі всередині. Щоб цього не сталося, ділимося точним рецептом оладок на кефірі, які завжди виходять ідеальні! Рецепт дуже простий!

Додавати у тісто можна родзинки, нарізану маленькими шматочками курагу чи яблука. Якщо вирішили додати банан, наріжте його та розітріть виделкою, а в тісто просто додайте на 1 ст. л. більше борошна.

Отже, якщо ви ще не готували оладки на кефірі, то не втрачайте час – це просто, швидко та апетитно. Ви точно не пошкодуєте!

Як приготувати пишні оладки не кефірі

Додаючи розпушувач, можна бути впевненими, що вироби вийдуть пишні та повітряні.

Інгредієнти:

Для тіста:

кефір 2,5% – 200 мл;

борошно – 250 г;

яйце – 1 шт.;

цукор або цукрова пудра – 2 ст. л.;

ванільний цукор – 1 ч. л.;

сіль – дрібка;

розпушувач – 1 ч. л. без гірки;

олія рафінована або вершкове масло – 1 ст. л.

Додатково:

олія – для смаження;

паперовий рушник.

Рецепт оладків на кефірі:

Виставляємо на стіл усі продукти та залишаємо приблизно на 30 хвилин. Це для того, щоб вони були однієї температури. Яйця збиваємо з дрібкою солі, цукром та ванільним цукром. Борошно просіюємо з розпушувачем. Якщо використовуєте соду, її треба додавати у тісто в останню чергу і залишити його, щоб трохи постояло (5-7 хвилин). У миску вливаємо кефір, додаємо олію або розтоплене вершкове масло, яєчну суміш, легенько збиваємо. Потім додаємо борошно з розпушувачем. Щоб оладки вишли пишними, тісто має бути консистенції сметани середньої густоти. Оладки на кефірі смажимо у сковороді на розігрітій олії з кожного боку по 2 хвилини. Ще гарячі оладки викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

Пишні оладки не кефірі готові. Смачного!

Подати їх можна з чим завгодно: зі сметаною, натуральним йогуртом, медом, сиропом, свіжими фруктами, збитими вершками, джемом чи варенням, згущеним молоком, нутелою. Це справжнє свято смаку!

