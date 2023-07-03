Смородина — всем известная летняя ягода. Обычно ее добавляют в компоты, пироги, пирожки или просто морозят на зиму.
Если пироги и компоты вам уже надоели, приготовьте вкусное домашнее вино. Вино из красной смородины — легкий алкогольный напиток, который можно сделать в домашних условиях.
Факты ICTV подготовили для вас два рецепта вина из красной смородины.
Вино из красной смородины — классический рецепт
Ингредиенты:
- Ягоды смородины — 1,5 кг.
- Сахар — 1 кг.
- Вода — 1,5 л.
Как готовить:
Сначала спелые ягоды смородины нужно хорошо размять ложкой и переложить в стеклянную тару. Параллельно приготовьте сахарный сироп — вскипятите воду и добавьте сахар.
Готовым сиропом залейте ягоды и хорошо перемешайте массу. Но важно оставить 1/5 объема банки свободным, чтобы бродящий сок не выливался.
Горлышко банки завяжите марлей и оставьте будущее вино при температуре 16-18 °C на 8 дней.
Несколько раз в день перемешивайте массу деревянной ложкой, а через неделю отделите сок от плодовой массы, перелейте жидкость в бутылки и закройте натуральными пробками с отверстиями.
В отверстие пробки вставьте тонкую резиновую трубку, другой конец которой окуните в сосуд с водой – это нужно для того, чтобы углекислый газ выходил из бутылки не в воздух, а в воду.
Через шесть недель брожение должен выпасть осадок и вино станет прозрачным. После этого можно переливать вино без осадка в чистые бутылки и плотно закрыть.
Хранить вино нужно еще два месяца (это время нужно для выдержки) и можно пробовать алкогольный напиток. Вино из смородины нужно хранить при температуре 8-12 °C не более одного года.
Вино из красной смородины: рецепт с водкой
Что понадобится:
- Ягоды смородины — 300 г
- Сахар — 150 г
- Водка — 0,5 л.
- Вода — 0,5 л.
Приготовление:
- Тщательно переберите ягоды и очистите их от веточек и грязи.
- Пересыпьте смородину в банку, добавьте сахар и закройте крышкой.
- Хорошенько встряхните банку, а затем добавьте водку и воду.
- Храните вино в теплом месте 14-16 дней.
- Каждые 3-4 дня напиток нужно тщательно взбалтывать.
- Через две-три недели процедите напиток, перелейте в чистые бутылки и плотно закройте.
- Выдерживайте вино еще два-три месяца, а затем наслаждайтесь. Приятного аппетита!