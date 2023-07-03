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Еда

Вкус лета: как приготовить вино из красной смородины — два рецепта

3 июля 2023, 11:11
Владислава Ткаченко редакторка ленты
Порічки, червона смородина
Источник: Pixabay

Смородина — всем известная летняя ягода. Обычно ее добавляют в компоты, пироги, пирожки или просто морозят на зиму.

Если пироги и компоты вам уже надоели, приготовьте вкусное домашнее вино. Вино из красной смородины — легкий алкогольный напиток, который можно сделать в домашних условиях.

Факты ICTV подготовили для вас два рецепта вина из красной смородины.

Вино из красной смородины — классический рецепт

Ингредиенты:

  • Ягоды смородины — 1,5 кг.
  • Сахар — 1 кг.
  • Вода — 1,5 л.

Как готовить:

Сначала спелые ягоды смородины нужно хорошо размять ложкой и переложить в стеклянную тару. Параллельно приготовьте сахарный сироп — вскипятите воду и добавьте сахар.

Готовым сиропом залейте ягоды и хорошо перемешайте массу. Но важно оставить 1/5 объема банки свободным, чтобы бродящий сок не выливался.

Горлышко банки завяжите марлей и оставьте будущее вино при температуре 16-18 °C на 8 дней.

Несколько раз в день перемешивайте массу деревянной ложкой, а через неделю отделите сок от плодовой массы, перелейте жидкость в бутылки и закройте натуральными пробками с отверстиями.

В отверстие пробки вставьте тонкую резиновую трубку, другой конец которой окуните в сосуд с водой – это нужно для того, чтобы углекислый газ выходил из бутылки не в воздух, а в воду.

Через шесть недель брожение должен выпасть осадок и вино станет прозрачным. После этого можно переливать вино без осадка в чистые бутылки и плотно закрыть.

Хранить вино нужно еще два месяца (это время нужно для выдержки) и можно пробовать алкогольный напиток. Вино из смородины нужно хранить при температуре 8-12 °C не более одного года.

Вино из красной смородины: рецепт с водкой

Что понадобится:

  • Ягоды смородины — 300 г
  • Сахар — 150 г
  • Водка — 0,5 л.
  • Вода — 0,5 л.

Приготовление:

  1. Тщательно переберите ягоды и очистите их от веточек и грязи.
  2. Пересыпьте смородину в банку, добавьте сахар и закройте крышкой.
  3. Хорошенько встряхните банку, а затем добавьте водку и воду.
  4. Храните вино в теплом месте 14-16 дней.
  5. Каждые 3-4 дня напиток нужно тщательно взбалтывать.
  6. Через две-три недели процедите напиток, перелейте в чистые бутылки и плотно закройте.
  7. Выдерживайте вино еще два-три месяца, а затем наслаждайтесь. Приятного аппетита!
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