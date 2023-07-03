Смородина – усім відома літня ягода. Зазвичай її додають в компоти, пироги, пиріжки чи просто морозять на зиму.
Цю популярну ягоду можна називати по-різному: назву “смородина” використовують для чорних ягідок, а “порічки” – для червоних та білих.
Якщо пироги та компоти вам вже набридли, приготуйте смачне домашнє вино. Вино з порічки – легкий алкогольний напій, який можна зробити в домашніх умовах.
Факти ICTV підготували для вас два рецепти вина з порічки.
Вино з порічки – класичний рецепт
Інгредієнти:
- Ягоди порічки – 1,5 кг.
- Цукор – 1 кг.
- Вода – 1,5 л.
Як готувати:
Спершу стиглі ягоди порічки потрібно добре розім’яти ложкою та перекласти в скляну тару. Паралельно приготуйте цукровий сироп – закипʼятіть воду та додайте цукор.
Готовим сиропом залийте ягоди і добре перемішайте масу. Але важливо залишити 1/5 об’єму банки вільною, щоб сік, який бродить, не виливався.
Горлечко банки завʼяжіть марлею та залиште майбутнє вино за температури 16–18 °C на 8 днів.
Кілька разів на день перемішуйте масу дерев’яною ложкою, а через тиждень відокремте сік від плодової маси, перелийте рідину в пляшки та закоркуйте натуральними пробками з отворами.
В отвір пробки вставте тонку гумову трубку, інший кінець якої занурте в посудину з водою – це потрібно для того, щоб вуглекислий газ виходив з пляшки не в повітря, а в воду.
Через шість тижнів бродіння має випасти осад і вино стане прозорим. Після цього можна переливати вино без осаду в чисті пляшки та щільно закорковувати.
Зберігати вино потрібно ще два місяці (цей час потрібен для витримки) та можна куштувати алкогольний напій. Вино з порічки потрібно зберігати за температури 8–12 °C не більше року.
Вино з порічки: рецепт з горілкою
Що знадобиться:
- Ягоди порічки — 300 г
- Цукор — 150 г
- Горілка — 0,5 л.
- Вода – 0,5 л.
Приготування:
- Ретельно переберіть ягоди та очистьте їх від гілочок та бруду.
- Пересипте порічки у банку, додайте цукор та закрийте кришкою.
- Добряче струсніть банку, а потім додайте горілку й воду.
- Зберігайте вино у теплому місці 14-16 днів.
- Кожні 3-4 дні напій потрібно ретельно збовтувати.
- Через два-три тижні процідіть напій, перелийте у чисті пляшки та щільно закоркуйте.
- Витримуйте вино ще на два-три місяці, а потім насолоджуйтесь. Смачного!