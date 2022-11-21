После того, как британская пользователь TikTok и студентка-медик Кристен Мачадо поделилась лайфхаком для отбеливания зубов в домашних условиях, ее видео стало вирусным: оно набрало 2,4 млн просмотров в приложении и 72,9 тыс. репостов.

— Я постоянно получаю комплименты по поводу своих зубов. Люди часто спрашивают, как вы делаете свои зубы такими белыми? Где вы их отбеливаете? Позвольте мне расскрыть вам маленький секрет, — написала Кристен.

По словам девушки, для этого подойдет любая жидкость для полоскания полости рта. Для приготовления раствора для отбеливания понадобится около четверти бутылки, в которую следует добавить 3%-ю перекись водорода и примерно чайную ложку пищевой соды.

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— Прополощите этим составом зубы каждый вечер после чистки. Это заставит ваши зубы сиять, — уверена Кристен.

Однако следует отметить, что в комментариях по поводу этого лайфхака звучали оценки, в которых люди предупреждали о возможных не очень приятных эффектах такого способа отбеливания зубов.

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Так, одна из пользователей сообщила, что это средство действительно работает, но через несколько лет непрерывного использования зубы могут стать очень чувствительными из-за разрушения эмали.

Другой пользователь, который представился, как ассистент стоматолога, поддержал Кристен в ее методе отбеливания, но предупердил, что длительное использование перекиси может сделать сосочки на языке волокнистыми или волосистыми.

Вместе с тем сообщается, что ингредиенты, которые использует Кристен, есть во многих имеющихся в продаже отбеливающих продуктах. Однако эксперты предупреждают, что нет никакого способа узнать, безопасно ли это.

Поэтому поговорите со своим стоматологом, прежде чем пробовать какие-либо новые лайфхаки для отбеливания зубов, которые вы найдете в Интернете.

Источник: Express