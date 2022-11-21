Після того, як британська користувачка TikTok і студентка-медик Крістен Мачадо поділилася лайфхаком для відбілювання зубів в домашніх умовах, її відео стало вірусним: воно набрало 2,4 млн переглядів в додатку і 72,9 тис. репостів.

– Я постійно отримую компліменти з приводу своїх зубів. Люди часто запитують, як ви робите зуби такими білими? Де ви їх відбілюєте? Дозвольте мені розкрити вам маленьку таємницю, – написала Крістен.

За словами дівчини, для цього підійде будь-яка рідина для полоскання порожнини рота. Для приготування розчину для відбілювання знадобиться близько чверті пляшки, в яку слід додати 3-відсотковий перекис водню і приблизно чайну ложку харчової соди.

– Полощіть цим складом зуби щовечора після чищення. Це змусить ваші зуби сяяти, – впевнена Крістен.

Однак слід зазначити, що в коментарях з приводу цього лайфхаку звучали оцінки, в яких люди попереджали про можливі не дуже приємні ефекти такого способу відбілювання зубів.

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Так, одна користувачка повідомила, що цей засіб справді працює, але через кілька років безперервного використання зуби можуть стати дуже чутливими через руйнування емалі.

Інший користувач, який представився асистентом стоматолога, підтримав Крістен в її методі відбілювання, але попередив, що тривале використання перекису може зробити сосочки на язику волокнистими.

Водночас повідомляється, що інгредієнти, які використовує Крістен, є в багатьох наявних у продажу продуктах для відбілювання. Однак експерти попереджають, що немає можливості дізнатися, чи безпечно це.

Тому поговоріть зі своїм стоматологом, перш ніж спробувати будь-які нові лайфхаки для відбілювання зубів, які ви знайдете в Інтернеті.

Джерело: Express