Сухая, загрубевшая и потрескавшаяся кожа на стопах – обычное явление для многих людей. Она может сопровождаться зудом, а также – болезненными ощущениями. Что делать с сухой кожей на ногах: пилинги, новые методики и техники – читайте в материале.
Причины сухой кожи на ногах
По словам подолога Майи Мартынюк, наша кожа в первую очередь реагирует на внутренние изменения организма или на окружающие факторы, сезонные изменения. Именно поэтому у многих людей появляется сухость и заусеницы на пятках, что очень неприятно. Однако при правильном уходе за ножками можно изменить ситуацию к лучшему.
Сухую кожу на ногах вызывают следующие факторы:
- недостаток влаги – больше всего страдают пятки и подошва, поскольку в этих местах очень мало сальных желез;
- трение – длительное ношение некачественной обуви или подобранной не по размеру, долгое пребывание на ногах вызывают неприятные ощущения, давление на определенные участки;
- пот – кроссовки, сапоги создают изолированную среду для ног, из-за чего кожа теряет влагу;
- средства для мытья – некоторые содержат агрессивные химические вещества или раздражители, сушащие кожу;
- возраст – со временем кожа хуже удерживает воду;
- лекарства – могут вызвать сухость кожи (в том числе диуретики).
Сухая кожа на ногах: что делать – методы быстрой реанимации в домашних условиях
По словам эксперта, нужно соблюдать следующие правила в ежедневном уходе:
- Ни в коем случае не делайте педикюр каждый раз, когда почувствовали сухость стоп. Вы еще больше ухудшите состояние кожи, снимая избыточное количество эпидермиса. После этого будут возникать трещины.
- Не используйте пилы грубого абразива.
- Педикюр делайте с интервалом в 21-28 дней. Это связано с естественным формированием и отмиранием клеток кожи.
- В домашних условиях лучше делать скрабирование. Для этого подберите легкие скрабы для ног. Главное – не переусердствуйте.
- Обязательно увлажняйте стопы хотя бы один раз в день для восстановления гидролипидного состояния кожи. Ведь наши ножки очень сильно нуждаются в уходе.
- Пейте воду и насыщайте клетки.
- Размачивайте ноги в теплой воде с добавлением различных ароматических масел, протирайте стопы нежным полотенцем.
- Если вам срочно нужно добиться хорошего эффекта – используйте увлажняющие гелевые носки. Они продаются в магазинах с косметикой и в больших супермаркетах.