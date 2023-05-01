Сухая, загрубевшая и потрескавшаяся кожа на стопах – обычное явление для многих людей. Она может сопровождаться зудом, а также – болезненными ощущениями. Что делать с сухой кожей на ногах: пилинги, новые методики и техники – читайте в материале.

Причины сухой кожи на ногах

По словам подолога Майи Мартынюк, наша кожа в первую очередь реагирует на внутренние изменения организма или на окружающие факторы, сезонные изменения. Именно поэтому у многих людей появляется сухость и заусеницы на пятках, что очень неприятно. Однако при правильном уходе за ножками можно изменить ситуацию к лучшему.

Сухую кожу на ногах вызывают следующие факторы:

недостаток влаги – больше всего страдают пятки и подошва, поскольку в этих местах очень мало сальных желез;

трение – длительное ношение некачественной обуви или подобранной не по размеру, долгое пребывание на ногах вызывают неприятные ощущения, давление на определенные участки;

пот – кроссовки, сапоги создают изолированную среду для ног, из-за чего кожа теряет влагу;

средства для мытья – некоторые содержат агрессивные химические вещества или раздражители, сушащие кожу;

возраст – со временем кожа хуже удерживает воду;

лекарства – могут вызвать сухость кожи (в том числе диуретики).

Сухая кожа на ногах: что делать – методы быстрой реанимации в домашних условиях

По словам эксперта, нужно соблюдать следующие правила в ежедневном уходе: