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Красота

Сухая кожа на ногах: что делать – объясняет эксперт

1 мая 2023, 11:26
Анна Голишевская редактор ленты
Ноги
Источник: Unsplash

Сухая, загрубевшая и потрескавшаяся кожа на стопах – обычное явление для многих людей. Она может сопровождаться зудом, а также – болезненными ощущениями. Что делать с сухой кожей на ногах: пилинги, новые методики и техники – читайте в материале.

Причины сухой кожи на ногах

По словам подолога Майи Мартынюк, наша кожа в первую очередь реагирует на внутренние изменения организма или на окружающие факторы, сезонные изменения. Именно поэтому у многих людей появляется сухость и заусеницы на пятках, что очень неприятно. Однако при правильном уходе за ножками можно изменить ситуацию к лучшему.

Сухую кожу на ногах вызывают следующие факторы:

  • недостаток влаги – больше всего страдают пятки и подошва, поскольку в этих местах очень мало сальных желез;
  • трение – длительное ношение некачественной обуви или подобранной не по размеру, долгое пребывание на ногах вызывают неприятные ощущения, давление на определенные участки;
  • пот – кроссовки, сапоги создают изолированную среду для ног, из-за чего кожа теряет влагу;
  • средства для мытья – некоторые содержат агрессивные химические вещества или раздражители, сушащие кожу;
  • возраст – со временем кожа хуже удерживает воду;
  • лекарства – могут вызвать сухость кожи (в том числе диуретики).

Сухая кожа на ногах: что делать – методы быстрой реанимации в домашних условиях

По словам эксперта, нужно соблюдать следующие правила в ежедневном уходе:

  1. Ни в коем случае не делайте педикюр каждый раз, когда почувствовали сухость стоп. Вы еще больше ухудшите состояние кожи, снимая избыточное количество эпидермиса. После этого будут возникать трещины.
  2. Не используйте пилы грубого абразива.
  3. Педикюр делайте с интервалом в 21-28 дней. Это связано с естественным формированием и отмиранием клеток кожи.
  4. В домашних условиях лучше делать скрабирование. Для этого подберите легкие скрабы для ног. Главное – не переусердствуйте.
  5. Обязательно увлажняйте стопы хотя бы один раз в день для восстановления гидролипидного состояния кожи. Ведь наши ножки очень сильно нуждаются в уходе.
  6. Пейте воду и насыщайте клетки.
  7. Размачивайте ноги в теплой воде с добавлением различных ароматических масел, протирайте стопы нежным полотенцем.
  8. Если вам срочно нужно добиться хорошего эффекта – используйте увлажняющие гелевые носки. Они продаются в магазинах с косметикой и в больших супермаркетах.
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