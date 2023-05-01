Суха, загрубіла та потріскана шкіра на стопах – звичайне явище для багатьох людей. Вона може супроводжуватися свербінням і навіть – болісними відчуттями. Що робити із сухою шкірою на ногах: пілінги, нові методики та техніки – читайте в матеріалі.
Причини сухої шкіри на ногах
За словами подолога Маї Мартинюк, наша шкіра передусім реагує на внутрішні зміни організму або на навколишні фактори, сезонні зміни. Саме тому в багатьох людей з’являється сухість та задирки на п’ятах, що дуже неприємно. Однак за умови правильного догляду за ніжками можна змінити ситуацію на краще.
Суху шкіру на ногах викликають такі чинники:
- нестача вологи – найбільше страждають п’яти й підошва, оскільки в цих місцях дуже мало сальних залоз;
- тертя – тривале носіння неякісного взуття або підібраного не за розміром, довге перебування на ногах спричиняють неприємні відчуття, тиск на певні ділянки;
- піт – кросівки, чоботи створюють ізольоване середовище для ніг, через що шкіра втрачає вологу;
- засоби для миття – деякі містять агресивні хімічні речовини або подразники, що сушать шкіру;
- вік – із часом шкіра гірше утримує воду;
- ліки – можуть викликати сухість шкіри (зокрема діуретики).
Суха шкіра на ногах: що робити – методи швидкої реанімації в домашніх умовах
За словами експерта, потрібно дотримуватися таких правил у щоденному догляді:
- У жодному разі не робіть педикюр щоразу, як відчули сухість стоп. Ви ще більше погіршите стан шкіри, знімаючи надмірну кількість епідермісу. Після цього виникатимуть тріщини.
- Не використовуйте пилки грубого абразиву.
- Педикюр робіть з інтервалом у 21-28 днів. Це пов’язано з природним формуванням і відмиранням клітин шкіри.
- У домашніх умовах найліпше робити скрабування. Для цього доберіть легкі скраби для ніг. Головне – не перестарайтеся.
- Обов’язково зволожуйте стопи хоча б раз на день для відновлення гідроліпідного стану шкіри. Адже наші ніжки дуже сильно потребують догляду.
- Пийте воду та насичуйте клітини.
- Розмочуйте ноги в теплій воді з додаванням різних аромаолій, протирайте стопи ніжним рушником.
- Якщо вам терміново потрібен терміновий ефект – застосуйте зволожувальні гелеві шкарпетки. Вони продаються у магазинах з косметикою та великих супермаркетах.