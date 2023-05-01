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Краса

Суха шкіра на ногах: що робити – пояснює експерт

1 Травня 2023, 11:26
Анна Голішевська редакторка стрічки
Ноги
Джерело: Unsplash

Суха, загрубіла та потріскана шкіра на стопах – звичайне явище для багатьох людей. Вона може супроводжуватися свербінням і навіть – болісними відчуттями. Що робити із сухою шкірою на ногах: пілінги, нові методики та техніки – читайте в матеріалі.

Причини сухої шкіри на ногах 

За словами подолога Маї Мартинюк, наша шкіра передусім реагує на внутрішні зміни організму або на навколишні фактори, сезонні зміни. Саме тому в багатьох людей з’являється сухість та задирки на п’ятах, що дуже неприємно. Однак за умови правильного догляду за ніжками можна змінити ситуацію на краще.

Суху шкіру на ногах викликають такі чинники: 

  • нестача вологи – найбільше страждають п’яти й підошва, оскільки в цих місцях дуже мало сальних залоз;
  • тертя – тривале носіння неякісного взуття або підібраного не за розміром, довге перебування на ногах спричиняють неприємні відчуття, тиск на певні ділянки;
  • піт – кросівки, чоботи створюють ізольоване середовище для ніг, через що шкіра втрачає вологу;
  • засоби для миття – деякі містять агресивні хімічні речовини або подразники, що сушать шкіру;
  • вік – із часом шкіра гірше утримує воду;
  • ліки – можуть викликати сухість шкіри (зокрема діуретики).

Суха шкіра на ногах: що робити –  методи швидкої реанімації в домашніх умовах

За словами експерта, потрібно дотримуватися таких правил у щоденному догляді:

  1. У жодному разі не робіть педикюр щоразу, як відчули сухість стоп. Ви ще більше погіршите стан шкіри, знімаючи надмірну кількість епідермісу. Після цього виникатимуть тріщини.
  2. Не використовуйте пилки грубого абразиву.
  3. Педикюр робіть з інтервалом у 21-28 днів. Це пов’язано з природним формуванням і відмиранням клітин шкіри.
  4. У домашніх умовах найліпше робити скрабування. Для цього доберіть легкі скраби для ніг. Головне – не перестарайтеся.
  5. Обов’язково зволожуйте стопи хоча б раз на день для відновлення гідроліпідного стану шкіри. Адже наші ніжки дуже сильно потребують догляду.
  6. Пийте воду та насичуйте клітини.
  7. Розмочуйте ноги в теплій воді з додаванням різних аромаолій, протирайте стопи ніжним рушником.
  8. Якщо вам терміново потрібен терміновий ефект –  застосуйте зволожувальні гелеві шкарпетки. Вони продаються у магазинах з косметикою та великих супермаркетах.
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