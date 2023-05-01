Суха, загрубіла та потріскана шкіра на стопах – звичайне явище для багатьох людей. Вона може супроводжуватися свербінням і навіть – болісними відчуттями. Що робити із сухою шкірою на ногах: пілінги, нові методики та техніки – читайте в матеріалі.

Причини сухої шкіри на ногах

За словами подолога Маї Мартинюк, наша шкіра передусім реагує на внутрішні зміни організму або на навколишні фактори, сезонні зміни. Саме тому в багатьох людей з’являється сухість та задирки на п’ятах, що дуже неприємно. Однак за умови правильного догляду за ніжками можна змінити ситуацію на краще.

Суху шкіру на ногах викликають такі чинники:

нестача вологи – найбільше страждають п’яти й підошва, оскільки в цих місцях дуже мало сальних залоз;

тертя – тривале носіння неякісного взуття або підібраного не за розміром, довге перебування на ногах спричиняють неприємні відчуття, тиск на певні ділянки;

піт – кросівки, чоботи створюють ізольоване середовище для ніг, через що шкіра втрачає вологу;

засоби для миття – деякі містять агресивні хімічні речовини або подразники, що сушать шкіру;

вік – із часом шкіра гірше утримує воду;

ліки – можуть викликати сухість шкіри (зокрема діуретики).

Суха шкіра на ногах: що робити – методи швидкої реанімації в домашніх умовах

За словами експерта, потрібно дотримуватися таких правил у щоденному догляді: