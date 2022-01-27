Сухие и ломкие волосы, особенно на их кончиках, результат исключительно наших “усилий”. Каких именно и что реально портит наши волосы, сайту Вікна рассказал врач-дерматолог, трихолог Кузьма Хобзей.

— В подавляющем большинстве случаев неухоженный вид волос, связанный с их тусклостью и ломкостью, является результатом неблагоприятного воздействия внешних факторов, — говорит врач.

По его словам, одним из таких пагубных влияний на состояние волос является их окрашивание, которое нередко происходит методом высветления прядей. Когда их цвет кардинально меняют, к примеру, на голубой или розовый.

Также весьма губительно воздействие на локоны и столь популярных выпрямителей, которые наносят вред волосам куда больший, нежели фены.

Дело в том, что высокая температура, которая, собственно, и является ключевым моментом в процедуре выпрямления, напрямую разрушает структуру волоса. В итоге это приводит к долгосрочной проблеме с их внешним видом.

— Весьма негативно на волосы воздействует и ультрафиолет. Хотя многим девушкам нравится, как их шевелюры выгорают на солнце, — отмечает трихолог.

Чтобы убедиться в этом, врач советует приподнять внешние пряди и сравнить их с нижними, которые более защищены от неблагоприятных внешних воздействий. Разница вас очень удивит.

Как оживить тусклые и ломкие волосы

Прежде всего, Кузьма Хозбей рекомендует пользоваться выпрямителями как можно реже. Или хотя выставлять не столько экстремальные температуры.

Термозащита показана в обязательном порядке. Хотя особо рассчитывать на нее тоже не приходится, поскольку эта функция позволяет всего лишь контролировать процесс.

— Часто клиентки уверяют, что пользуются выпрямителями не чаще двух раз в месяц. На что я им отвечаю, то это уже 24 раза в год. А если кончикам более трех лет, то умножьте это поджаривание на сковороде еще на три. Этого более, чем достаточно, чтобы испортить структуру волоса, — отмечает врач-дерматолог.

По его словам, устойчивость волос к внешним негативных факторам может быть генетической особенностью. Как, например, у представительниц азиатского типа.

У славянок волосы более густые, но вместе с тем и более тонкие, поэтому их легче испортить разрушающими факторами извне.

Хотя следует отметить, что есть и такая особенность как генетическая предрасположенность к ломкости волос. Специалисты-трихологи определяют ее методом исследования волосяного стержня под большим увеличением. Крайне редко, но все же встречаются случаи, когда обнаруживаются признаки генетических патологий, которые и приводят к ломкости волос.

В зимнее время волосы тоже портятся от сухости воздуха, как на улице, так и в помещении. Однако низкие температуры негативно воздействуют не только на волосы, но и на кожу. Здесь актуально напомнить о важности использования специальной зимней косметики по уходу за кожей и волосами.