Полноценный сон важен для здоровья всего организма. Влияет он и на внешний вид, в частности волос.

Трихолог Юлия Кабирова рассказала, как сон влияет на здоровье и красоту волос.

— Правильный сон важен не только для красоты волос, но и в целом для нашего организма, потому что именно когда мы спим, эпифиз старательно вырабатывает гормон-регулятор циркадного ритма — мелатонин, — говорит Юлия Кабирова.

По ее словам, мелатонин имеет сильные антиоксидантные свойства.

Роль мелатонина для роста волос:

он модулирует рост волос, их пигментацию и/или линьку у многих видов животных (человек не исключение);

в исследованиях in vitro мелатонин приводит к большей скорости роста волосяного фолликула и продлению фазы анагена;

он также может играть роль в контроле цикла волос, поскольку он подавляет гибель клеток;⠀

влияние мелатонина на рост волос может быть опосредовано взаимодействием с андрогенами и эстрогенами, а также их рецепторами; антиандрогенное воздействие на волосяные фолликулы включает продление цикла волос и уменьшение миниатюризации (характерного для андрогенетической алопеции (АГА));

доказано, что в коже скальпа при АГА более высокие уровни окислительного индекса, так что мелатонин как антиоксидант очень даже кстати.

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— В большинстве работ наблюдался положительный эффект от местного применения косметического раствора мелатонина у женщин и мужчин с ранней стадией АГА или некоторое уменьшение выпадения волос, — добавляет трихолог.

Специалист рекомендует тем, кто хочет иметь длинные волосы или страдает от выпадения, вовремя ложиться спать и высыпаться.