Повноцінний сон важливий для здоров’я всього організму. Впливає він і на зовнішній вигляд, зокрема волосся.
Трихолог Юлія Кабірова розповіла, як сон впливає на здоров’я та красу волосся.
– Правильний сон важливий не лише для краси волосся, а й загалом для нашого організму, бо саме коли ми спимо, епіфіз старанно виробляє гормон-регулятор циркадного ритму – мелатонін, – каже Юлія Кабірова.
За її словами, мелатонін має сильні антиоксидантні властивості.
Роль мелатоніну для росту волосся:
- він модулює ріст волосся, його пігментацію та/або линьку у багатьох видів тварин (людина не виняток);
- у дослідженнях in vitro мелатонін призводить до більшої швидкості росту волосяного фолікула та продовження фази анагену;
- він також може відігравати роль у контролі циклу волосся, оскільки він пригнічує загибель клітин;
- вплив мелатоніну на ріст волосся може бути опосередковано взаємодією з андрогенами та естрогенами, а також їхніми рецепторами; антиандрогенна дія на волосяні фолікули містить продовження циклу волосся та зменшення мініатюризації (характерного для андрогенетичної алопеції (АГА));
- доведено, що в шкірі скальпа під час АГА вищі рівні окисного індексу, отже мелатонін як антиоксидант дуже доречний.
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– У більшості робіт спостерігався позитивний ефект від місцевого застосування косметичного розчину мелатоніну у жінок та чоловіків з ранньою стадією АГА або певне зменшення випадіння волосся, – додає трихолог.
Фахівець рекомендує тим, хто хоче мати довге волосся або потерпає від випадіння, вчасно лягати спати та висипатися.