Сухе й ламке волосся, особливо на його кінчиках, – результат виключно наших “зусиль”. Яких саме і що реально псує наше волосся, сайту Вікна розповів лікар-дерматолог, трихолог Кузьма Хобзей.

– У переважній більшості випадків недоглянутий вигляд волосся пов’язаний з його тьмяністю і ламкістю, що є результатом несприятливого впливу зовнішніх факторів, – говорить лікар.

За його словами, одним з таких згубних впливів на стан волосся є фарбування, яке нерідко відбувається методом висвітлення пасом. Коли колір кардинально змінюють, наприклад, на блакитний або рожевий.

Також вельми згубний вплив на локони і дуже популярних випрямлячів, які завдають значно більшої шкоди волоссю, ніж фени.

Справа в тому, що висока температура, яка, власне, і є ключовим моментом у процедурі випрямлення, безпосередньо руйнує структуру волосся. У підсумку це призводить до довгострокової проблеми з його зовнішнім виглядом.

– Вельми негативно на волосся впливає і ультрафіолет. Хоча багатьом дівчатам подобається, як їхні шевелюри вигоряють на сонці, – зазначає трихолог.

Щоб переконатися в цьому, лікар радить підняти зовнішні пасма і порівняти їх з нижніми, які більш захищені від несприятливих зовнішніх впливів. Різниця вас дуже здивує.

Як оживити тьмяне і ламке волосся

Насамперед Кузьма Хобзей рекомендує користуватися випрямлячами якомога рідше. Або хоча б виставляти не вкрай екстремальні температури.

Термозахист потрібен обов’язково. Хоча особливо розраховувати на нього теж не варто, оскільки ця функція дозволяє лише контролювати процес.

– Часто клієнтки запевняють, що користуються випрямлячами не частіше двох разів на місяць. На що я їм відповідаю, що це вже 24 рази на рік. А якщо кінчикам більше трьох років, то помножте це підсмажування на сковороді ще на три. Цього більш ніж достатньо, щоб зіпсувати структуру волосся, – наголошує лікар-дерматолог.

За його словами, стійкість волосся до зовнішніх негативних факторів може бути генетичною особливістю. Як, наприклад, у представниць азіатського типу.

У слов’янок волосся більш густе, але разом з тим і більш тонке, тому його легше зіпсувати руйнуючими факторами ззовні.

Хоча слід зазначити, що є і така особливість як генетична схильність до ламкості волосся. Фахівці-трихологи визначають її методом дослідження волосяного стрижня під великим збільшенням. Вкрай рідко, але все ж зустрічаються випадки, коли виявляються ознаки генетичних патологій, які й призводять до ламкості волосся.

У зимовий час волосся теж псується від сухості повітря, як на вулиці, так і в приміщенні. Однак низькі температури негативно впливають не тільки на волосся, але і на шкіру. Тут актуально нагадати про важливість використання спеціальної зимової косметики з догляду за шкірою і волоссям.