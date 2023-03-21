Традиционно, 22 марта, после дня весеннего равноденствия, когда наступает астрономическая весна, христиане выпекают жаворонков из теста.
Наши предки верили, что именно в этот день из вырия возвращаются птицы. Поэтому и по сей день существует эта интересная традиция — выпекать булочки в виде птичек.
Факты ICTV узнавали, как выпекать жаворонков из теста, когда именно это следует делать, а также подготовили вкусный рецепт булочек в форме птичек.
Когда выпекают жаворонков из теста?
Традиционно жаворонков выпекали на праздник Сорока святых, который ежегодно отмечают 22 марта. День памяти сорока Севастийских мучеников — один из главных церковных праздников в году.
22 марта церковь чтит память сорока солдат, которые умерли за веру во Христа и стали почитаться как святые. Праздник Сорока святых прославляет силу веры и преданность Богу.
Одной из традиций празднования праздника Сорока святых является выпекание булочки в виде жаворонков из постного дрожжевого теста. Из изюма птичкам делают глазки, а в тесто добавляют орешки.
Обычно такими булочками угощают детей и крестников. Жаворонков из теста должно обязательно быть 40 штук. Также в одной из птичек запекали монетку и верили, что ребенок, которому попадется такая булочка, будет счастлив.
Постный рецепт жаворонков из теста на праздник Сорока святых 2023
Для приготовления 20 жаворонков, вам понадобится:
- свежие дрожжи — 30 граммов (или 10 г сухих);
- теплая вода — 2 стакана (400 мл);
- сахар — 3 ст. л;
- растительное масло — 3 ст. л;
- соль — 1/3 ч. л;
- ванилин — щепотка;
- мука — около 4-5 стаканов (500-600 г);
- горсть темного изюма и орехов.
Приготовление:
- Свежие дрожжи разотрите с одной ложкой сахара и влейте один стакан теплой воды.
- Просейте один стакан муки и тщательно перемешайте массу.
- Оставьте тесто в теплом месте на 15 мин.
- Когда опара наполнится пузырьками, добавьте оставшуюся воду, сахар, соль, масло и немного муки.
- Теперь начинайте подсыпать муку и замешивать тесто (оно должно получиться не липким, а эластичным и гладким).
- Вымешивайте тесто в течение 10-15 мин.
- Переложите тесто в миску и накройте полотенцем.
- Оставьте на 1 час в теплом месте.
По истечению времени, у вас получится эластичное тесто из которого будет легко слепить жаворонков. На самом деле процесс создания птичек из теста — самый интересный!
Чтобы слепить красивого жаворонка:
- Возьмите небольшой кусочек теста и сформируйте из него колбаску.
- Готовую колбаску завяжите узелком.
- С одной стороны сформируйте головку с клювиком и вставьте изюм-глазки.
- А из другого сделайте хвостика и осторожно надрежьте ножом, чтобы потом получилось перышко.