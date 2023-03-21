Традиционно, 22 марта, после дня весеннего равноденствия, когда наступает астрономическая весна, христиане выпекают жаворонков из теста.

Наши предки верили, что именно в этот день из вырия возвращаются птицы. Поэтому и по сей день существует эта интересная традиция — выпекать булочки в виде птичек.

Факты ICTV узнавали, как выпекать жаворонков из теста, когда именно это следует делать, а также подготовили вкусный рецепт булочек в форме птичек.

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Когда выпекают жаворонков из теста?

Традиционно жаворонков выпекали на праздник Сорока святых, который ежегодно отмечают 22 марта. День памяти сорока Севастийских мучеников — один из главных церковных праздников в году.

22 марта церковь чтит память сорока солдат, которые умерли за веру во Христа и стали почитаться как святые. Праздник Сорока святых прославляет силу веры и преданность Богу.

Одной из традиций празднования праздника Сорока святых является выпекание булочки в виде жаворонков из постного дрожжевого теста. Из изюма птичкам делают глазки, а в тесто добавляют орешки.

Обычно такими булочками угощают детей и крестников. Жаворонков из теста должно обязательно быть 40 штук. Также в одной из птичек запекали монетку и верили, что ребенок, которому попадется такая булочка, будет счастлив.

Постный рецепт жаворонков из теста на праздник Сорока святых 2023

Для приготовления 20 жаворонков, вам понадобится:

свежие дрожжи — 30 граммов (или 10 г сухих);

теплая вода — 2 стакана (400 мл);

сахар — 3 ст. л;

растительное масло — 3 ст. л;

соль — 1/3 ч. л;

ванилин — щепотка;

мука — около 4-5 стаканов (500-600 г);

горсть темного изюма и орехов.

Приготовление:

Свежие дрожжи разотрите с одной ложкой сахара и влейте один стакан теплой воды. Просейте один стакан муки и тщательно перемешайте массу. Оставьте тесто в теплом месте на 15 мин. Когда опара наполнится пузырьками, добавьте оставшуюся воду, сахар, соль, масло и немного муки. Теперь начинайте подсыпать муку и замешивать тесто (оно должно получиться не липким, а эластичным и гладким). Вымешивайте тесто в течение 10-15 мин. Переложите тесто в миску и накройте полотенцем. Оставьте на 1 час в теплом месте.

По истечению времени, у вас получится эластичное тесто из которого будет легко слепить жаворонков. На самом деле процесс создания птичек из теста — самый интересный!

Чтобы слепить красивого жаворонка: