Традиційно, 22 березня, після дня весняного рівнодення, коли настає астрономічна весна, християни випікають жайворонків з тіста.
Наші предки вірили, що саме у цей день з вирію повертаються птахи. Тому й донині існує ця цікава традиція — випікати булочки у вигляді пташок.
Факти ICTV дізнавалися, як випікати жайворонків з тіста, коли саме це слід робити, а також підготували смачний рецепт булочок у формі пташок.
Коли випікають жайворонків з тіста?
Традиційно жайворонків випікали на свято Сорока святих, яке щороку відзначають 22 березня. День пам’яті сорока севастійских мучеників – одне з головних церковних свят кожного року.
22 березня церква вшановує пам’ять сорока солдатів, які померли за віру в Христа та стали шануватися як святі. Свято Сорока святих прославляє силу віри та відданість Богу.
Однією з традицій святкування свята Сорока святих є випікання булочки у вигляді жайворонків з пісного дріжджового тіста. З родзинок пташкам роблять очі, а в тісто додають горішки.
Зазвичай такими булочками пригощають дітей і хрещеників. Жайворонків з тіста має обов’язково бути 40 штук. Також в одній із пташечок запікали монетку та вірили, що дитина, якій попадеться така булочка, буде щасливою.
Пісний рецепт жайворонків з тіста на свято Сорока святих 2023
Для приготування 20 жайворонків, вам знадобиться:
- свіжі дріжджі — 30 грамів (або 10 г сухих);
- тепла вода — 2 склянки (400 мл);
- цукор — 3 ст. л;
- рослинна олія — 3 ст. л;
- сіль — 1/3 ч. л;
- ванілін – щіпка;
- борошно — близько 4-5 склянок (500-600 г);
- жменька темних родзинок та горіхів.
Приготування:
- Свіжі дріжджі розітріть з однією ложкою цукру та влийте одну склянку теплої води.
- Просійте одну склянку борошна та ретельно перемішайте масу.
- Залиште тісто у теплому місці на 15 хв.
- Коли опара наповнилась бульбашками, додайте залишки води, цукру, сіль, олію та частину борошна.
- Тепер починайте підсипати борошно та замішувати тісто (воно має вийти не липким, а еластичним та гладеньким).
- Вимішуйте тісто впродовж 10-15 хв.
- Перекладіть тісто в миску та накрийте рушником.
- Залиште його на 1 годину у теплому місці.
По закінченню часу, у вас вийде еластичне тісто з якого буде легко зліпити жайворонків. Насправді процес створення пташок з тіста – найцікавіший!
Аби зліпити красивого жайворонка:
- Візьміть невеликий шматочок тіста та сформуйте з нього ковбаску.
- Готову ковбаску зав’яжіть вузликом.
- З одного боку сформуйте голівку із дзьобиком та вставте родзинки-оченята.
- А з іншого зробіть хвостика та обережно надріжте ножем, щоб потім вийшло пір’ячко.