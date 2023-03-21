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Їжа

Символізують прихід весни: як приготувати жайворонків з тіста та коли випікати

21 Березня 2023, 14:56
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Жайворонки з тіста
Джерело: Depositphotos

Традиційно, 22 березня, після дня весняного рівнодення, коли настає астрономічна весна, християни випікають жайворонків з тіста. 

Наші предки вірили, що саме у цей день з вирію повертаються птахи. Тому й донині існує ця цікава традиція — випікати булочки у вигляді пташок.

Факти ICTV дізнавалися, як випікати жайворонків з тіста, коли саме це слід робити, а також підготували смачний рецепт булочок у формі пташок.

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Коли випікають жайворонків з тіста?

Традиційно жайворонків випікали на свято Сорока святих, яке щороку відзначають 22 березня. День пам’яті сорока севастійских мучеників – одне з головних церковних свят кожного року.

22 березня церква вшановує пам’ять сорока солдатів, які померли за віру в Христа та стали шануватися як святі. Свято Сорока святих прославляє силу віри та відданість Богу.

Однією з традицій святкування свята Сорока святих є випікання булочки у вигляді жайворонків з пісного дріжджового тіста. З родзинок пташкам роблять очі, а в тісто додають горішки.

Зазвичай такими булочками пригощають дітей і хрещеників. Жайворонків з тіста має обов’язково бути 40 штук. Також в одній із пташечок запікали монетку та вірили, що дитина, якій попадеться така булочка, буде щасливою.

Пісний рецепт жайворонків з тіста на свято Сорока святих 2023

Для приготування 20 жайворонків, вам знадобиться:

  • свіжі дріжджі — 30 грамів (або 10 г сухих);
  • тепла вода — 2 склянки (400 мл);
  • цукор — 3 ст. л;
  • рослинна олія — 3 ст. л;
  • сіль — 1/3 ч. л;
  • ванілін – щіпка;
  • борошно — близько 4-5 склянок (500-600 г);
  • жменька темних родзинок та горіхів.

Приготування: 

  1. Свіжі дріжджі розітріть з однією ложкою цукру та влийте одну склянку теплої води.
  2. Просійте одну склянку борошна та ретельно перемішайте масу.
  3. Залиште тісто у теплому місці на 15 хв.
  4. Коли опара наповнилась бульбашками, додайте залишки води, цукру, сіль, олію та частину борошна.
  5. Тепер починайте підсипати борошно та замішувати тісто (воно має  вийти не липким, а еластичним та гладеньким).
  6. Вимішуйте тісто  впродовж 10-15 хв.
  7. Перекладіть тісто в миску та накрийте рушником.
  8. Залиште його на 1 годину у теплому місці.

По закінченню часу, у вас вийде еластичне тісто з якого буде легко зліпити жайворонків. Насправді процес створення пташок з тіста – найцікавіший!

Аби зліпити красивого жайворонка:

  • Візьміть невеликий шматочок тіста та сформуйте з нього ковбаску.
  • Готову ковбаску зав’яжіть вузликом.
  • З одного боку сформуйте голівку із дзьобиком та вставте родзинки-оченята.
  • А з іншого зробіть хвостика та обережно надріжте ножем, щоб потім вийшло пір’ячко.
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