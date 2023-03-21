Традиційно, 22 березня, після дня весняного рівнодення, коли настає астрономічна весна, християни випікають жайворонків з тіста.

Наші предки вірили, що саме у цей день з вирію повертаються птахи. Тому й донині існує ця цікава традиція — випікати булочки у вигляді пташок.

Факти ICTV дізнавалися, як випікати жайворонків з тіста, коли саме це слід робити, а також підготували смачний рецепт булочок у формі пташок.

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Коли випікають жайворонків з тіста?

Традиційно жайворонків випікали на свято Сорока святих, яке щороку відзначають 22 березня. День пам’яті сорока севастійских мучеників – одне з головних церковних свят кожного року.

22 березня церква вшановує пам’ять сорока солдатів, які померли за віру в Христа та стали шануватися як святі. Свято Сорока святих прославляє силу віри та відданість Богу.

Однією з традицій святкування свята Сорока святих є випікання булочки у вигляді жайворонків з пісного дріжджового тіста. З родзинок пташкам роблять очі, а в тісто додають горішки.

Зазвичай такими булочками пригощають дітей і хрещеників. Жайворонків з тіста має обов’язково бути 40 штук. Також в одній із пташечок запікали монетку та вірили, що дитина, якій попадеться така булочка, буде щасливою.

Пісний рецепт жайворонків з тіста на свято Сорока святих 2023

Для приготування 20 жайворонків, вам знадобиться:

свіжі дріжджі — 30 грамів (або 10 г сухих);

тепла вода — 2 склянки (400 мл);

цукор — 3 ст. л;

рослинна олія — 3 ст. л;

сіль — 1/3 ч. л;

ванілін – щіпка;

борошно — близько 4-5 склянок (500-600 г);

жменька темних родзинок та горіхів.

Приготування:

Свіжі дріжджі розітріть з однією ложкою цукру та влийте одну склянку теплої води. Просійте одну склянку борошна та ретельно перемішайте масу. Залиште тісто у теплому місці на 15 хв. Коли опара наповнилась бульбашками, додайте залишки води, цукру, сіль, олію та частину борошна. Тепер починайте підсипати борошно та замішувати тісто (воно має вийти не липким, а еластичним та гладеньким). Вимішуйте тісто впродовж 10-15 хв. Перекладіть тісто в миску та накрийте рушником. Залиште його на 1 годину у теплому місці.

По закінченню часу, у вас вийде еластичне тісто з якого буде легко зліпити жайворонків. Насправді процес створення пташок з тіста – найцікавіший!

Аби зліпити красивого жайворонка: