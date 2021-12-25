Темные круги под глазами доставляют немало хлопот своим владельцам, ведь уставший вид не красит никого. Однако не всегда причина кроется в недостатке сна.

Врач-дерматолог, косметолог и член Украинской ассоциации врачей-дерматовенерологов и косметологов Дарья Тищенко расскажет, что вызывает появление нежелательной синевы, помогут ли народные методы и как избавиться от темных кругов под глазами.

Почему появляются темные круги под глазами

Причин для появления темных кругов достаточно много. Чаще всего этому способствует естественная особенность области под глазами. Кожа здесь очень нежная и почти не содержит сальных и потовых желез. А с возрастом ее верхний слой истончается, из-за чего кровеносные сосуды становятся заметнее. Сухость и появление морщин также могут вызвать затемнение в периорбитальной зоне.

Кроме того, на появление “синяков” под глазами влияют следующие факторы: наследственность, гиперпигментация, недостаток сна, аллергия, курение, заложенность носа и задержка жидкости. Все это может вызвать отек вокруг глаз.

На какие заболевания указывают “синяки” под глазами

В некоторых случаях темные круги под глазами могут быть тревожным звоночком, указывающим на нарушение определенных процессов в организме. Вообще, любые отклонения от привычного состояния требуют медицинского обследования. Однако выделим ряд проблем со здоровьем, о которых могут говорить темные круги под глазами:

анемия

отравление

кишечная инфекция

интоксикация при инфекционной болезни

головная боль сосудистого характера

заболевания сердца и сосудов

Также причиной синевы могут быть проблемы с почками. Хроническая почечная недостаточность к тому же сопровождается отеком лица, от чего появляются мешки под глазами.

Как избавиться от темных кругов и предотвратить их появление

Уменьшить темные круги под глазами помогут полноценный сон, правильное питание, отказ от вредных привычек, а также очищение и увлажнение кожи вокруг глаз профессиональными и правильно подобранными косметическими средствами. К тому же следует минимизировать употребление жидкости после семи вечера.

— В качестве профилактики можно делать легкий массаж с кремом вокруг глаз утром и вечером, а также добавить к привычному уходу за лицом профессиональные маски и патчи. Ну и конечно же, следует избавиться от вредной привычки тереть глаза руками, — советует врач.

Народные методы устранения “синяков” под глазами

Бытует мнение, что накладывание долек огурца на глаза может устранить “синяки”, хотя врачи обычно не рекомендуют народные методы. Теоретически огурец может уменьшить отечность, но всего на несколько часов. Темные круги под глазами этот продукт точно не уберет.

— Большинство моих пациентов, которые приходят ко мне на прием впервые, отмечают, что использование народных средств не дает желаемого эффекта, а иногда даже имеет негативные последствия, — рассказывает косметолог.

По словам врача, накладывать на глаза холодные компрессы, особенно лед, категорически нельзя. Это чревато очень резким перепадом температур для кожи, прежде всего вокруг глаз. Сосуды могут не выдержать такой нагрузки.

Салонная процедура для устранения темных кругов под глазами

Мезотерапия — это действенный метод для того, чтобы уменьшить темные круги и морщины под глазами, избавиться от отечности и сделать кожу более упругой и эластичной. Но следует помнить, что данную процедуру может выполнять только врач-дерматокосметолог, который проведет очную консультацию и подберет препарат индивидуально под нужды пациента.