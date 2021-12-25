Темні кола під очима завдають немало клопоту своїм власникам, адже стомлений вигляд не личить нікому. Проте не завжди причина криється у нестачі сну.

Лікар-дерматолог, косметолог та член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів Дарія Тіщенко розкаже, що спричиняє появу небажаної синяви, чи допоможуть народні методи та як позбутися темних кіл під очима.

Чому з’являються темні кола під очима

Причин для появи темних кіл доволі багато. Найчастіше цьому сприяє природна особливість області під очима. Шкіра тут дуже ніжна і майже не містить сальних і потових залоз. А з віком її поверхневий шар тоншає, через що кровоносні судини стають більш помітними. Сухість і поява зморшок також можуть спричиняти затемнення в періорбітальній зоні.

Крім того, на появу “синців” під очима впливають такі чинники: спадковість, гіперпігментація, нестача сну, алергія, куріння, закладеність носа і затримка рідини. Усе це може викликати набряк навколо очей.

На які захворювання вказують “синці” під очима

У деяких випадках темні кола під очима можуть бути тривожним дзвіночком, що вказує на порушення певних процесів в організмі. Взагалі, будь-які відхилення від звичного стану потребують медичного обстеження. Проте виділимо низку проблем зі здоров’ям, про які можуть говорити темні кола під очима:

анемія

отруєння

кишкова інфекція

інтоксикація при інфекційній хворобі

головний біль судинного характеру

захворювання серця і судин

Також причиною синяви можуть бути проблеми з нирками. Хронічна ниркова недостатність до того ж супроводжується набряком обличчя, від чого з’являються мішки під очима.

Як позбутися темних кіл і запобігти їх появі

Зменшити темні кола під очима допоможуть повноцінний сон, правильне харчування, відмова від шкідливих звичок, а також очищення і зволоження шкіри навколо очей професійними і правильно підібраними косметичними засобами. До того ж варто мінімізувати вживання рідини після сьомої вечора.

– У якості профілактики можна робити легкий масаж із кремом навколо очей вранці і ввечері, а також додати до звичного догляду за обличчям професійні маски і патчі. Ну і звісно ж, слід позбутися шкідливої звички терти очі руками, — радить лікар.

Народні методи усунення “синців” під очима

Побутує думка, що накладання огірка на очі може усунути “синці”, хоча лікарі зазвичай не радять народні методи. Теоретично огірок може зменшити набряклість, але всього на декілька годин. Темні кола під очима цей продукт точно не прибере.

– Більшість моїх пацієнтів, які приходять до мене на прийом вперше, відмічають, що використання народних засобів не дає бажаного ефекту, а іноді навіть має негативні наслідки, — розповідає косметолог.

За словами лікаря, накладати на очі холодні компреси, особливо лід, категорично не можна. Це загрожує дуже різким перепадом температур для шкіри, передусім навколо очей. Судини можуть не витримати такого навантаження.

Салонна процедура для усунення темних кіл під очима

Мезотерапія — це дієвий метод для того, щоб зменшити темні кола і зморшки під очима, позбутися набряклості й зробити шкіру більш пружною та еластичною. Але варто пам’ятати, що цю процедуру може виконувати лише лікар-дерматокосметолог, який проведе очну консультацію і підбере препарат індивідуально під потреби пацієнта.