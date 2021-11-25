Зима – це час, коли агресивний мороз, перепади температури (з вулиці у приміщення і навпаки), обігрівачі тощо здатні нашкодити захисним функціям шкіри, зневоднити її, обвітрити. Тому основний акцент потрібно робити на її захист, відновлення та живлення.

Косметологиня Анна Машковська розповіла Фактам ICTV про догляд за шкірою обличчя взимку та які засоби необхідно використовувати, щоб її захистити.

– У будь-яку пору року наше ретельне очищення залишається незмінним основним етапом догляду. Але, оскільки секреція сальних залоз трохи знижується (за рахунок відсутності активного сонця і високих температур), можна перейти на дещо інші текстури, аніж улітку, – пропонує експертка.

Наприклад, замінити пінку молочком для вмивання, гель – на крем-гель, спробувати гідрофільні засоби та бальзами для демакіяжу. Ці рекомендації стануть у пригоді всім, хто відчуває певну стягнутість та дискомфорт вже на першому етапі догляду.

Тонізація шкіри після вмивання обов’язково залишається, однак можна робити акцент на її заспокоєнні та зміцненні судин, адже вони досить вразливі до перепадів температури. Варто додати засоби, де, окрім відновлення гідроліпідної мантії та підтримання захисних функцій шкіри, відбуватиметься додаткове її насичення корисними речовинами.

Машковська рекомендує використовувати більш насичені текстури сироваток, кремів та засобів для губ, аніж улітку.

– Тепер нам потрібно, щоб на шкірі був особливий захист, який максимально збереже обличчя від впливу агресивних фізичних факторів, – наголосила вона.

За словами косметологині, губи – найуразливіша частина обличчя, адже судини розташовані максимально близько і відсутній прошарок підшкірно-жирової клітковини. Тож тепер не слід нехтувати додатковим нанесенням захисту, як-от косметичний бальзам та маски, дерматологічний плампер протягом дня.

Рекомендується замінити маски з догляду за обличчям. Якщо влітку хочеться освіжити обличчя, додати приємну прохолоду, звузити пори, то взимку гарно працюватимуть маски, які глибоко зволожуватимуть та сприятимуть регенерації.

Крім того, експертка додала, що холодні пори року (осінь/зима) – ідеальний час для глибокого оновлення шкіри в косметологічному кабінеті.

– Запорука ефективного проведення – правильна підготовка та реабілітація шкіри. Це під силу і домашньому догляду, і професійним процедурам, – зауважує вона.

Проте незамінними принципами залишаються: гарне ретельне очищення, вітамінізація шкіри, насичення поживними речовинами, яких вимагає проблематика та захист.

Треба пам’ятати, що зменшення тривалості дня не означає, що сонце не впливає на шкіру. Тому необхідно використовувати засоби з SPF-захистом середнього ступеня.