Зима — это время, когда агрессивный мороз, перепады температуры (с улицы в помещение и наоборот), обогреватели могут навредить защитным функциям кожи, обезводить ее, обветрить и тому подобное. Поэтому основной акцент нужно делать на ее защите, восстановлении и питании.

Косметолог Анна Машковская рассказала Фактам ICTV об уходе за кожей лица зимой и какие средства необходимо использовать, чтобы ее защитить.

— В любое время года наше тщательное очищение остается неизменным основным этапом по уходу. Но, поскольку секреция сальных желез несколько снижается (за счет отсутствия активного солнца и высоких температур), можно перейти на немного другие текстуры, нежели летом, — отмечает эксперт.

Например, заменить пенку молочком для умывания, гель — на крем-гель, попробовать гидрофильные средства и бальзамы для демакияжа. Эти рекомендации пригодятся всем, кто чувствует определенную стянутость и дискомфорт уже на первом этапе ухода.

Тонизирование кожи после умывания все так же обязательно, но можно делать акцент на ее успокоении и укреплении сосудов, ведь они достаточно уязвимы к перепадам температуры. Стоит добавить средства, где, кроме восстановления гидролипидной мантии и поддержания защитных функций кожи, будет происходить дополнительное ее насыщение полезными веществами.

Машковская рекомендует использовать более насыщенные текстуры сывороток, кремов и средств для губ, чем те, что применялись летом.

— Теперь нам нужно, чтобы на коже была особая защита, которая максимально сохранит лицо от воздействия агрессивных физических факторов, — подчеркнула она.

По словам кометолога, губы — наиболее уязвимая часть лица, ведь сосуды расположены максимально близко и отсутствует прослойка подкожно-жировой клетчатки. Поэтому теперь не стоит пренебрегать дополнительным нанесением защиты в виде косметического бальзама и маски, дерматологического плампера в течение дня.

Рекомендуется заменить маски по уходу за лицом. Если летом хочется освежить лицо, добавить приятную прохладу, сузить поры, то зимой хорошо будут работать маски, глубоко увлажняющие и способствующие регенерации.

Кроме того, эксперт добавила, что холодные времена года (осень/зима) — это идеальное время для глубокого обновления кожи в косметологическом кабинете.

— Залог эффективного проведения — правильная подготовка и реабилитация кожи. Это под силу и домашнему уходу, и профессиональным процедурам, — настаивает она.

Однако незаменимыми принципами остаются: хорошее тщательное очищение, витаминизация кожи, насыщение питательными веществами, которых требует проблематика и защита.

Следует помнить, что уменьшение продолжительности дня не означает, что солнце не влияет на кожу. Поэтому необходимо использовать средства с SPF-защитой средней степени.